El embajador de Estados Unidos en Colombia debería ver la exposición de Miguel Ángel Rojas en la Galería Casas Riegner; él y el embajador del Reino Unido, el de México y todo el cuerpo diplomático en Colombia; el presidente Biden; los expresidentes Trump, Bush, Obama y Clinton; el presidente Gustavo Petro y los expresidentes Santos, Gaviria, Samper, Uribe, Duque y Pastrana; el papa Francisco y los generales y troperos del Ejército y la Policía; los guerrilleros desmovilizados, los paramilitares, los jefes del ‘clan del Golfo’, los campesinos, los indígenas, los desplazados, los senadores, los drogadictos e incluso los extraditados antes de montarse esposados en las muñecas y en los tobillos en un avión. Porque la exposición aborda un problema y un drama de todos: la cocaína.

La muestra –una pequeña y notable retrospectiva vital de Miguel Ángel– guarda obras que son bofetadas en la cara y la crónica de un país. “Son patas de gallina”, dice Rojas. La obra, en el segundo piso, tiene unas manos momificadas que podrían ser de un feto, un mono o una víctima de una casa de pique en Buenaventura. Rojas tomó las patas, las antropoformizó con un dedo más, y las puso una sobre otra en una cama de mambe de coca. El horror y la necesidad viven en la misma sala; solo unos pasos más adelante hay una fotografía de una canoa hecha con hojas de coca. En su interior solo hay unos míseros granos de arroz y maíz y un par de lentejas, “para nadie es un secreto –dice Miguel Ángel– que para muchos campesinos la coca es su única fuente de ingresos”.



La exposición es un constante ir y venir de tensiones y horrores, de dramas personales y colectivos; hay cuatro obras que, solo por su simplicidad, exponen el problema global de la coca. Rojas escribió dos nombres en cada una con punticos hechos de hoja de coca. George V y El Rey; León XIII y el Señor de los cielos; Heath Ledger y Fuego Verde; Sigmund Freud y El Loco. George V, Jorge V, abuelo de su majestad la Reina Isabel II de Inglaterra, tenía un problema no declarado y poco conocido: era adicto a la cocaína. Su contraparte, El Rey, fue un narco caleño. Sigmund Freud, en sus poderosos estudios sobre la mente, no solo la consumía sino que la recetaba. Y tuvimos un narco con el alias El Loco. Heath Ledger –el tenebroso Guasón de El caballero de la noche– se suicidó devorado por sus adicciones. Su contraparte es un narco del ‘clan del Golfo’. Y el del papa León XIII es toda una leyenda del narco mexicano. Hay otra pieza más grande en la que hay toda una galería de nombres ilustres que vivieron su propio infierno con el maldito polvo blanco.

La dura imagen de un soldado sin una pierna, en la pose renacentista del ‘David’ de Miguel Ángel. Foto: NIKO JACOB / CORTESÍA CASAS RIEGNER

“En el primer gobierno de Uribe me ofrecieron convertir la obra en una valla –recuerda Miguel Ángel–, iba a estar en todo el país; pero no quise: no quería politizarla”. Rojas habla de una de sus obras más importantes: su David. La imagen de un soldado sin una pierna, en la pose renacentista del David, de Miguel Ángel Buonarroti, es una de las piezas más contundentes del arte colombiano del siglo XXI. La obra habla de la barbarie de las minas antipersona y de la misma guerra de siempre. En la exposición de Casas Riegner hay una foto no expuesta antes de esa misma serie. En esa sala también hay una obra paralela igual de aterradora: Caquetá. Es el video de un soldado sin brazos que, con sus muñones, se quita el camuflaje de la cara. “Él vio El David, fue a mi casa y me dijo que quería hacer lo mismo; perdió los brazos con una bomba de la guerrilla en la selva y, cuando cayó, les gritaba a sus amigos que lo mataran”.



La exposición tiene también pequeñas sutilezas: hay una foto con la palabra Beat y los colores del Sargent Pepper de los Beatles escrito con moños de marihuana. “Ellos popularizaron la droga”, dice. Otra parte del trabajo de Rojas ha estado centrada en el medioambiente, o mejor: en su destrucción, en nuestra capacidad de arrasar, por coca o por otro mal: el terrorismo y la minería ilegal.

Detalle de la obra inspirada en los atentados del Eln. Foto: NIKO JACOB / CORTESÍA CASAS RIEGNER

Hay un notable tríptico en el que se ve una figura humana sin brazos –una foto de una figura Tumaco– hundida en un mar negro, “fue una obra que hice cuando vi los atentados del Eln contra los oleoductos”. Y, en el fondo, hay varios frotages del Magdalena con laminilla de oro. Y otra obra en la que se ve el río Atrato destrozado por la minería ilegal y los cultivos ilícitos.



En las escaleras de la galería hay dos esculturas recientes que muestran el horror del desplazamiento. Embera, sobre todo, es apabullante, es una piedra, concreto puro, mezclado con alambres y restos de ciudad, que esconde un bafle y los cantos de los niños emberás atrapados en Bogotá. Y unos escalones arriba hay otra escultura con una granada y hojas de coca cubiertas de oro.

La exposición es un constante ir y venir de tensiones y horrores; hay varias obras que exponen el problema global de la coca. Foto: NIKO JACOB / CORTESÍA CASAS RIEGNER

La exposición, por supuesto, tiene uno de los momentos más brillantes de Rojas en sus inicios: sus fotos en el Teatro Faenza, el lugar donde la comunidad gay de Bogotá se escondía en los años 70. “Hoy es normal –dice Miguel Ángel–, pero en los años70 exponer esto... dos hombres dándose un beso... ufff”. Incluso todavía hoy –para unos cuantos ojos conservadores– la obra es todo un escándalo. “Mira... –dice–, esta foto tiene manchones de semen. Y este piso”, dice señalando una vitrina con unas fotos de varios mosaicos y unas botellitas reales encima, “este piso”, continúa, “era el del Teatro Imperio, otro refugio homosexual. Las botellitas –finaliza– están llenas de semen”.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

@LaFeriaDelArte

