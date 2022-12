'Nación Hip Hop: Colombia al ritmo de una cultura', la exposición que se inaugura el 16 de diciembre en el Museo Nacional, tiene como fin comenzar a celebrar los 200 años del museo y los 50 de este movimiento en el país.



La exposición abarca desde 1980 a hoy, a través de la evolución del hip hop en el país y los elementos que lo caracterizan, entre ellos la crítica social y su aporte a las artes. Cuatro regiones del país y su pasión por el hip hop aparecen en la muestra: Bogotá y el área metropolitana, Antioquia, Cali-Buenaventura y el Caribe, a través de ocho ejes temáticos: El territorio es memoria, El Breakin’ es movimiento, El Dee-Jay es la base, El rap es poesía, El graffiti es color, Las estéticas crean identidad, Los festivales conectan y El conocimiento lo es todo.

(Tal vez quiera leer: ‘La flauta mágica’, con tumbao afro pacífico y afrocaribe)

​

Para William López, director del Museo Nacional, “el movimiento cultural del hip hop es una manera diferente de entender la música, la pintura, la composición, las formas de vestir, de hablar y de hacer comunidad desde perspectivas urbanas y callejeras. Esta exposición es un modo de incorporar otros relatos que históricamente no han estado presentes en las narrativas de la nación. Con ello se ofrece la oportunidad para que personas de diferentes sectores de la sociedad conozcan otras formas de la cultura y del arte hecho en Colombia”.



La Curaduría de Etnografía del Museo Nacional trabajó con miembros activos del movimiento hip hop para la selección de obras y piezas, así como las narrativas.

Zkirla, representante del hip hop en el país, dice que este “movimiento, más allá de lo netamente artístico, consiguió mostrar una realidad que, aunque vive latente en los barrios y contextos de cualquier pueblo y ciudad, muchos desean ocultar. Es la voz de los que no tienen voz, la danza prohibida, la estética que rompe moldes, aquel sonido crudo, no convencional, sumado a los colores que resaltan y embellecen las denominadas zonas calientes el interior o las costas”.

(Le puede interesar: La descolonización de los museos: un debate que gana protagonismo)



Organizada por el Museo Nacional de Colombia, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Idartes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en asocio con la Asociación de Amigos del Museo Nacional, tendrá, además, una agenda académica en la que participarán los más importantes exponentes del hip hop.