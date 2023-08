El Premio Luis Caballero es el reconocimiento más importante y relevante de las artes plásticas en Colombia. La Galería Santa Fe —un espectacular espacio bajo la plaza de la Concordia en La Candelaria, en la que brillan varios cafés y unos deliciosos bares para pasar la tarde— ofrece unas salas descomunales y animales que son un verdadero reto para los ocho finalistas.



Natalia Castañeda y Alejandro Sánchez, los dos primeros artistas en ocuparlas en este ciclo, tienen todo para ganar. Y, de hecho, es una pena que haya un ganador: seguramente las otras seis exposiciones también tendrán un nivel fuera de serie. Porque esa es la esencia del Luis Caballero; cada artista entrega un proyecto que —de alguna manera— resume su obra y su vida y su amor por el arte.



Sánchez y Castañeda son el mejor ejemplo.

Natalia Castañeda es de Manizales y los volcanes y los glaciares siempre fueron parte de su vida. Su exposición mezcla magistralmente el video, la pintura, el dibujo y la ciencia. Foto: Fernando Gómez Echeverri

Natalia Castañeda nació en Manizales, y desde niña tuvo en el horizonte los glaciares y los volcanes; la obra que presenta en la Galería Santa Fe es una suma de visitas, visiones y profecías científicas. Cuerpos glaciares: ancestros hídricos de una extinción futura reúne varias pinturas, dibujos, material de archivo y videos, que muestran la belleza de la naturaleza y el hielo y lanzan una alerta mucho más sofisticada que la del grito de los horrores del calentamiento global.



Su obra, por el contrario, es una invitación a ir en busca de la belleza para tratar de salvarla o por lo menos verla antes de que desaparezca; sus pinturas monumentales, sus dibujos in situ —en particular unas libretas en las que se ve y se siente la dimensión de los glaciares—, sus fotos de archivo de los años 30 en las que la nieve se ve tan acogedora que dan ganas de lanzarse sobre ella, o las de unos frailejones centenarios y monumentales, logran que el espectador se sumerja en un problema que parece no tener solución. Su exposición logra enlazar la ciencia y el arte con unos hilos tan sutiles que —sin exagerar— es posible sentir el viento helado de los picos de nieves, en otro tiempo, perpetuas.

Alejandro Sánchez lleva al extremo su larga investigación sobre el comercio marítimo y los contenedores y trabajó con comunidades de Buenaventura, Cartagena y Fontibón. Foto: Fernando Gómez Echeverri

Sánchez, por su parte, también logra el equilibrio entre la belleza y los problemas aparentemente sin solución. Sus contenedores se han convertido en un clásico del arte contemporáneo en Colombia: son obras que hablan del transporte incesante de mercancías por el mundo y de las desigualdades del capitalismo salvaje. En esta exposición lleva esa idea al máximo.



Sánchez fue en busca de tres puertos: Buenaventura, Cartagena y el ‘puerto seco’ de Fontibón, donde se acumulan los miles y miles de contenedores que llegan a Bogotá. Llegó a los barrios y encontró sus salones comunales, los lugares que la comunidad construye, sin ninguna ayuda del Estado, para tener una vida cultural; les cambió los techos —las fotos aéreas llenas de color son un espectáculo— y usó las laminas viejas para hacer los contenedores de la muestra y las extraordinarias estructuras en las que presenta los videos donde documentó varios instantes de felicidad de los habitantes de los distintos barrios.



No dejen de ver ambas exposiciones; las dos tienen unas dosis de optimismo y energía urgentes. Y la plaza de la Concordia siempre les dará la bienvenida.

Fernando Gómez E.

Editor de Cultura

@LaFeriaDelArte

