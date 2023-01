En una gran construcción -de 9.753 metros cuadrados, que antes fue un gran almacén- en Allapattah, Miami, se inaugurará una nueva sede del Museo del Sexo, en el primer semestre del 2023. Este, considerado el proyecto más ambicioso de la institución desde su fundación en Nueva York, en el 2002, contará con una llamativa inauguración que busca llegar con paso muy firme a la ciudad.

El objetivo es continuar el trabajo que se hace en Nueva York en busca de “traer lo mejor de la erudición actual a la mayor cantidad posible de audiencias” y “fomentar la conciencia pública, el discurso y la participación”, en torno al tema central de la sexualidad humana.



“Estamos emocionados por llegar a este hito importante de nuestra historia y traer nuestra visión al vibrante paisaje de Miami”, afirmó Daniel Gluck, director ejecutivo y fundador del Museo del Sexo. Y agregó que la ambición es la de ser un “foro que invita a la reflexión del sexo y la sexualidad y de presentar una oferta cultural única, amada por el público y aclamada por la crítica, en Miami”.

La sede de Miami del Museo del Sexo contará con tres grandes galerías de exhibición, espacio comercial y un bar. Y para comenzar, tendrá una exhibición inaugural con obras del artista japones Hajime Sorayama (1947), conocido por sus grandes esculturas de la serie “Sexy Robot”.



La muestra de este artista, titulada Hajime Sorayama, Máquinas del deseo será la primera exposición individual del reconocido artista japonés en un museo estadounidense. El trabajo de Sorayama se ha destacado, según el comunicado del Museo, por “desdibujar las líneas entre el erotismo y la fantasía, la carne y el metal, lo humano y lo no humano” y continúa explicando que “Sorayama explora la belleza y el erotismo de los cuerpos humanos y las máquinas a través de su firma estética hiperrealista”.

Así, los primeros visitantes al Museo del Sexo de Miami podrán ver cuatro de sus más famosas esculturas, algunas de casi 3 metros de altura, de la serie de “Robot Sexy”, además de unas 20 pinturas eróticas, futuristas suyas, que no han sido exhibidas antes.



Otra exhibición presente será Sexo moderno. 100 años de diseño y decencia, que examina el impacto y las restricciones sociales de ciertos productos de salud sexual, en décadas que van desde 1920 en adelante. Esta muestra, incluye más de 500 objetos, entre estos el “vibrador curalotodo” de 1950 y hasta anuncios de la lucha contra el SIDA, de 1980.

También está la exposición interactiva Super Funland: Journey into the erotic carnival (Una jornada dentro del carnaval erótico) que, una muestra interactiva inspirada “en los decadentes” orígenes de los carnavales, transporta al visitante a diferentes diversiones, un total de 20, incluidas cuatro adicionales a las que han experimentado los visitantes de la sede neoyorquina.



Por otro lado, el Museo del Sexo albergará una colección permanente de 20 mil artefactos y obras de arte que, según informó: “normalmente no serían preservados ni exhibidos por otras instituciones, debido a su naturaleza sexual”.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET