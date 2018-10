'El teatro es un arte amenazado, aunque no en extinción'

Cada 8 de octubre, coincidiendo con el día inaugural del primer Festival de Teatro de Manizales en 1968, se conmemora el Día del Teatro Latinoamericano, una celebración que fue impulsada por el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral.

Cada año, se escoge un artista del continente para escribir un mensaje que dé su percepción sobre la escena del continente y en esta ocasión el elegido fue el director, actor y dramaturgo argentino Arístides Vargas, quien dirige el Teatro Malayerba de Ecuador.



Vargas, que participa en el Festival de Teatro de Manizales de este año con las obras 'Jacinta en el umbral' y 'El corazón de la cebolla', asegura en el mensaje que es importante es importante tener un día dedicado al teatro de América Latina fundamentalmente porque es un arte amenazado aunque no en extinción.



"El teatro podría ser una especie al borde de la desaparición, lo cual sería muy triste, porque que cuando un pájaro desaparece también desaparece la trayectoria de su vuelo, desparece la particularidad de ese canto que solo él puede cantar, la manera en que se sostiene en el aire, el arte de combinar el vuelo con el canto y este, con el aire que lo sujeta, pero el teatro siempre está allí, en el borde, o en los bordes, el teatro es un pájaro que se niega a desaparecer", escribe Vargas.



El artista, que llegó a Ecuador huyendo de la dictadura militar de su país, continúa diciendo que entiende el teatro de América Latina a partir de una consideración que el artista francés Antonin Artaud tenía sobre el cuerpo: "el cuerpo sin órganos, es decir, un cuerpo sin organización aparente, un cuerpo sin jerarquías, un cuerpo donde todas sus partes tienen la misma importancia".



"A menudo pienso en los maestros que nos precedieron, porque el teatro es memoria, pero una memoria que nos expulsa hacia adelante, es evocar con los ojos, rememorar con los oídos, para echar a andar los recuerdos emocionados del mirar y el oír, ver y escuchar la vida de lo que merece ser recordado, como lo son la 'Revolución en América de Sur' de (Augusto) Boal, la puesta de 'Arturo Ui' hecha por Atahualpa del Cioppo, o la 'Orgía' de (Enrique) Buenaventura, 'Manda patibularia' de Santiago García, o el 'Camino rojo…' de (Óscar) Liera, tal vez 'Golpes en mi puerta' de Juan Carlos Gené, entre otras que guardo en la memoria de los ojos, porque todo creador que crea recrea, toda artista que trabaja con su presente se sumerge en el tiempo que vive y en el tiempo que le precede, cae hacia atrás en la justa medida en que cree que está haciendo algo nuevo, tal vez lo haga porque dice que lo hace y al decirlo lo rehace como nuevo pero me gusta creer que en el teatro inventamos en tres temporalidades simultáneas donde el pasado de los viejos maestros no termina de pasar, está en el devenir del próximo paso, siempre a punto de suceder, esta y este teatrista es más contingente que sus contemporáneos que habitan una sola realidad sociológica", asegura Vargas en su mensaje.



El dramaturgo argentino continúa diciendo que el teatro en el continente es un arte atacado. "No debiéramos olvidar ésto en América Latina, el teatro bajo sospecha ha sido la manera natural de estar en él, porque es el espacio donde se ensaya la indignación, el espacio que se niega a ser colonizado por la actitud reduccionista que lo convierte en una experiencia museística de un deber ser impuesto por la cultura oficial", argumenta el director, uno de los invitados especiales al Festival de Manizales, que se prolongará hasta el 14 de octubre.