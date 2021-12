La exposición retrospectiva más amplia de la obra plástica del cantautor estadounidense Bob Dylan llega por primera vez a Estados Unidos con ‘Restrospectrum: Bob Dylan’, una muestra de 180 pinturas, dibujos, instalaciones y esculturas que podrán verse en el Museo de Arte Patricia y Phillip Frost de Miami, Florida.



La sorpresa de la muestra en Miami es que presenta el estreno mundial de una nueva serie, Deep Focus, más de 40 pinturas que proponen una mirada “profunda” a escenas de películas a través de la “aguda capacidad” de Dylan para “fijar un momento en el tiempo”, indicó el museo.

La exhibición, algo más reducida que la presentada ya en el Museo de Arte Moderno (MAM) de Shanghái (China), con 250 obras, “arroja luz sobre el desarrollo y la variedad de la notable obra artística”, unida al “canon musical y literario” del autor de Like a Rolling Stone, Blowin’ in the Wind o End of the Line.



Se trata de un cuerpo de “imágenes de películas que intentan resaltar diferentes situaciones en que se encuentran” personas como el actor de cine estadounidense James Cagney o la actriz Margaret Rutherford, en palabras de Dylan, de 80 años, nacido Robert Allen Zimmerman (Minnesota, 1941).



Al final, destaca el premio Nobel de literatura (2016), galardón que no recogió, “los sueños y los esquemas de la vida son los mismos: la vida tal como viene hacia ti en todas sus formas”, seas actor o no.



Aclamado como uno de los más grandes compositores de canciones de todos los tiempos y una de las figuras fundamentales de la cultura del último siglo, Dylan asegura que es una “experiencia fascinante” ver sus obras expuestas “años después de haberlas terminado”. En realidad, dice en ese contexto, “no las asocio (las pinturas) con ningún tiempo, lugar o estados mental en particular”, sino como “una continuación de la forma en que avanzamos en el mundo y en que nuestras percepciones se forman y alteran por la vida”.



“Miami tiene la suerte de haber sido seleccionada como la primera ciudad de Estados Unidos en exhibir la obra artística del poeta y cantante (...), de sus poderosas ilustraciones, pinturas y esculturas”, dice Jordana Pomeroy, directora del Frost Art Museum. En opinión de Pomeroy, este tour de force comparte un “significado cultural y sensibilidades similares con el canon de Dylan en sus canciones inmortales”.



“Para las generaciones que han amado y respetado su música”, agrega, disfrutar de ‘Retrospectrum’ “será un privilegio único en la vida”.



La muestra, que abarca seis décadas de la “prolífica” faceta pictórica del artista, permanecerá abierta hasta el 17 de abril de 2022 y confirma que Bob Dylan no es solo un “ícono musical histórico”, sino también un “apasionado artista visual”, resalta el museo Frost.



Efe/ Miami