El colombiano Sergio Trujillo ganó el premio Tony

El coreógrafo colombiano Sergio Trujillo ganó el galardón más importante del teatro estadounidense, el premio Tony, por su trabajo en el musical 'Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations', basado en la carrera del grupo The Temptations.

El premio se anunció durante la ceremonia de entrega de los Tony, este 9 de junio, que reconocen las mejores obras de Broadway, el prestigioso circuito escénico de Nueva York. Este año, ‘Ain’t Too Proud’ estaba nominado en otras once categorías.



En su discurso de aceptación, Trujillo aseguró que llegó a Nueva York hace 20 años como un inmigrante ilegal. "Estoy parado acá como una prueba de que el sueño americano sigue vivo. Solo tienes que seguir luchando porque el cambio llegará", aseguró en la tarima del Racio City Music Hall, donde se realizó la ceremonia.



Esta era la segunda ocasión en la que el caleño era nominado a los Tony, en la misma categoría. La anterior fue por ‘On Your Feet!’, que seguía la vida de la cantante cubana Gloria Estefan y de su esposo, Emilio.



“The Temptations es uno de los grupos más famosos que existe en Norteamérica y en el mundo, su música es icónica. Y también representan un momento en la historia afroamericana con muchas crisis sociales, de racismo y de discriminación. Ellos lucharon mucho para sobrepasar todas las barreras y los obstáculos que se les presentaron”, le dijo Trujillo a este diario en una entrevista reciente.

En la charla, el caleño destacó que la producción, que se está presentando en el Imperial Theatre de Nueva York, está recaudando alrededor de 1,5 millones de dólares al mes.



Trujillo salió de Cali hacia Canadá con su familia cuando tenía doce años, y allá empezó su carrera como bailarín.



El colombiano debutó como bailarín en Broadway en 1989, con el musical ‘Jerome Robbins’ Broadway’ y también estuvo en piezas como 'Guys and Dolls' y 'Fosse'.



Como coreógrafo, su debut en la cuna del teatro de Nueva York fue con ‘Jersey Boys’, basado en la vida de Frankie Valli y su grupo Four Seasons. También hizo las coreografías de otros montajes como ‘A Bronx Tale The Musical’, inspirado en la película dirigida por Robert de Niro.



Uno de sus trabajos se pudo ver en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá del 2016, ‘Arrabal’, con música de Gustavo Santaolalla y que contaba la historia de una familia durante la dictadura militar en Argentina.



CULTURA