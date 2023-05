El viernes 2 de junio y el domingo 4, El Colegio del Cuerpo estará en el Teatro Santa Marta, el más importante de la capital del Magdalena.



El grupo, creado por Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin, tiene un especial motivo para presentarse en Santa Marta: el día del cierre del país por la pandemia estaban allí y no pudieron mostrar sus trabajos.



Por eso este regreso les da mucha alegría y el 2 de junio, a las 7 p. m., presentarán ‘Espíritu de pájaro’, obra comisionada al maestro Álvaro Restrepo por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, que nació a partir de la música creada por el colombiano Diego Vega.

(Tal vez quiera leer: Los logros de El Colegio del Cuerpo en cinco regiones)



El compositor se inspiró en poemas indígenas y es un homenaje a las comunidades ancestrales. Se estrenó en el Teatro Colón el noviembre del año pasado.



Es una obra en la que música y danza, contemporáneas ambas, de manera abstracta y poética se refieren a temas muy graves y trascendentales del trasegar y las vicisitudes de estas comunidades. Sin hacer referencia a ninguna etnia en particular de las muchas aún vivas en nuestro territorio, quisimos con los bailarines de la Compañía Cuerpo de Indias hablar con nuestra danza del sentido arquetípico, genérico, de ‘comunidad’, y acercarnos a la dimensión ‘espi/ritual’ de manera -insisto- abstracta.”



El 4 de junio, a las 6 p. m. El Colegio del Cuerpo presenta ‘Flowers for Kazuo Ohno (and Leonard Cohen)’, concebida y dirigida por Álvaro Restrepo.

(Le puede interesar: Una consagración de la paz con El Colegio del Cuerpo)



“Les propuse a Marie France Delieuvin (codirectora de El Colegio del Cuerpo) y a Ricardo Bustamante (bailarín de la compañía) que emprendiéramos la aventura de crear colectivamente una pieza que, sin utilizar el lenguaje del Butoh, fuera una ofrenda a partir de nuestro universo coreográfico y poético. En el proceso de creación tuve otro reencuentro fantástico e inesperado: la poesía y la música del gran cantautor canadiense Leonard Cohen, a quien había leído y escuchado mucho en mis años de juventud y cuyo rastro había perdido”, dijo Restrepo.



Este montaje se estrenó en el 2014 y es una coproducción del Ministerio de Cultura y El Colegio del Cuerpo.

¿Dónde y cuándo?

Boletas: www.ticketexpress.com.co