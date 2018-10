El nuevo vuelo del Circo del Sol en Bogotá

–Por favor, fotos y video sin flash.

La publicista del Circo del Sol (Cirque du Soleil9, Mami Ohki, lanza la advertencia segundos antes de que empiece una de las sesiones de entrenamiento de 'Amaluna', el espectáculo que la compañía canadiense presentará desde este jueves en Bogotá.

Después de que desaparece el telón que muestra unas paredes movedizas que semejan un bosque artificial, seis artistas del grupo dan un pequeño abrebocas del acto de los saltos en báscula (‘teeterboard’ en inglés). Al ver a los acróbatas dibujar piruetas en el aire, la advertencia de Ohki cobra más sentido, pues cualquier desconcentración puede desembocar en un falso movimiento.



“Saltamos hasta seis o siete metros y aterrizamos en una tabla que solo tiene 40 centímetros de largo... Y una vez que estás arriba esa tabla se hace más pequeña”, cuenta el belga Danny Vrijsen, uno de los protagonistas de este número.



Acompañado del danés Frederik Bertelsen, el belga se toma unos minutos para hablar en uno de los sitios de descanso que tiene esa especie de ciudad pequeña que el Cirque du Soleil instaló en el parqueadero del Parque Salitre Mágico.

Los dos coinciden en que una de las claves de este número es la confianza que hay entre ellos. Minutos antes de la charla, cuando estaban arriba del escenario, dedicaron varios minutos a discutir posiciones y planear movimientos. Y es que esta es una secuencia que exige de una precisión extrema para detalles tan claves como en qué momento despegar los pies de la tabla.



“Definitivamente tenemos que confiar en cada uno de nosotros, porque a pesar de que entrenemos cada día igual es peligroso, y si no hay confianza puede ocurrir un accidente”, añade Vrijsen.



'Amaluna', que se estrenó en Montreal en el 2012, toma como punto de partida 'La tempestad' de Shakespeare para crear una historia de gran poder femenino que se desarrolla en una isla fantástica gobernada por la reina Próspera y poblada de diosas y amazonas. “La banda de música, por ejemplo, está compuesta solo por mujeres, que son sensacionales cada noche”, dice Vrijsen.



Al lado del belga y del danés, otra de las protagonistas del espectáculo, en el que participan 40 artistas, revisa un video de presentaciones anteriores. En cada segmento de la carpa alguno de los artistas está ensayando o analizando cada una de sus secuencias.

Las artistas están mejorando permanentemente este número. Foto: Claudia Rubio. El TIEMPO

Bertelsen, que ingresó al espectáculo hace ocho meses cuando estaba en temporada en Buenos Aires, cuenta que el acto de la báscula ha cambiado desde su debut, pues el equipo siempre está tratando de implementar pequeñas cosas.



“Yo llegué después del equipo original que hizo la creación y luego giró por Canadá y Norteamérica... He estado aquí cuatro años y siempre he tratado de mejorar el acto, poner nuevos trucos y sugerencias de quien llegue”, complementa Vrijsen.



Estar en la carpa del Cirque du Soleil es como subir por una pequeña torre de Babel, no solo por la diversidad de nacionalidades sino por la variedad de disciplinas que interpretan sus habitantes. Bertelsen, por ejemplo, cuenta que le gusta aprender otras artes que no domina, como el malabarismo.



Y la exigencia, por supuesto, es bastante alta, pues los artistas tienen presentaciones durante seis de los siete días de la semana.



“Si son dos funciones en el día, hay personas que van a descansar y a comer en el espacio entre los espectáculos. A mí me gusta practicar otra disciplina, porque tengo el tiempo, quiero entrenar y no estar ‘perezoso’ para la segunda función. Pero cada persona tiene su propia rutina”, cuenta el belga sobre la cotidianidad de esta carpa que cada noche se convierte en un reino de fantasía.

Dónde y cuándo

Desde el 25 de octubre hasta el 16 de diciembre. Parque Salitre Mágico, parqueadero de cl. 63 con av. 68, Bogotá. Boletas: de 189.000 a 714.000 pesos. Informes en www.eticket.co.





YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

​Twitter: @YhoLoaiza