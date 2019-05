El baile mortal de ‘Romeo y Julieta’ llega al Jorge Eliécer Gaitán

La trágica historia de amor entre Julieta Capuleto y Romeo Montesco hace parte del repertorio de las obras del escritor inglés William Shakespeare, y se ha convertido en una de las más populares desde su creación.

La obra ha sido adaptada a diferentes formatos, y la danza clásica no ha sido la excepción. El Ballet Nacional de Rusia ha venido trabajando en ella y la ha presentado en varios países alrededor del mundo agotando la boletería.



Luego de estar en Cali y en Medellín, Romeo y Julieta se presentará en Bogotá hoy y mañana en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.



“Lo complicado es que el ballet es un idioma totalmente diferente, es un idioma de mímica, de movimientos, de gestos, cualquier error podría significar una malinterpretación del público (…) Es difícil hacer que la gente entienda la obra de Shakespeare sin necesidad de usar palabras”, comenta Tatiana Panteleeva, directora del montaje.



Con una duración de dos horas, el espectáculo, fragmentado en tres actos, contará con la presencia en escena de 26 bailarines entre los 19 y 29 años, entre los que están Anna Pigalkina (Julieta) y Maksim Tkachenko (Romeo).

“Los protagonistas no son simplemente una princesa y un príncipe que tienen que sonreír y verse bonitos todo el tiempo, los papeles tienen una dramaturgia particular que ellos deben transmitir (…). Los personajes en la obra son jóvenes, los artistas también tienen que serlo, pero deben contar con la madurez interna para representar a estos personajes tan complejos”, agrega Panteleeva.



Aunque la historia es popularmente conocida, Maksim Tkachenko, quien le da vida a Romeo, asegura que no hay que tomárselo a la ligera.



“Lo ideal sería que si la gente que quiere ir a vernos no conoce la historia lo haga antes de ver el espectáculo (…), está llena de sentimientos fuertes, por lo que es necesario ir preparados, es raro que alguien salga del show sin sentirse afectado después de verlo” explica Tkachenko.



Para el bailarín, también es importante resaltar el trabajo del fallecido pianista y compositor Sergei Prokofiev, quien creó la banda sonora de esta pieza –también compuso óperas, sinfonías y bandas sonoras–.



“Las obras de ballet se conocen principalmente por su música y Prokoiev lo ha logrado maravillosamente (...). Él es muy complicado porque nunca se sabe qué esperar de él, su música no es uniforme, sus tiempos no son siempre los mismos. Él no busca solamente crear música para acompañar los bailes y los movimientos de quienes estamos en escena, él se preocupa también por aportar drama mediante sus melodías, busca dar la dramaturgia que la obra merece”, asegura Tkachenko.

¿Dónde y cuándo?

Hoy y mañana, 8 p. m., en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. Cra. 7.ª n.° 22-47, Bogotá. Boletas desde $160.000 pesos. Más información en www.tuboleta.com.

