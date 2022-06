El bailarín colombian#o Fernando Montaño y el argentino Matías Santos serán las estrellas en la Arena de Verona (norte de Italia) durante la temporada lírica de verano y saldrán a escena en 'Aida' y 'La traviata', de Giuseppe Verdi.

Montaño, que ha pasado por algunos de los templos más prestigiosos de la danza, como el Royal Ballet de Londres, bailará en el anfiteatro veronés en junio y julio en ambas obras, en la grandiosa versión de Franco Zeffirelli, fallecido en 2019.



Este nuevo paso en su carrera artística alimenta la incansable atención de Montaño por abrirse paso en diferentes ámbitos de expresión.



El año pasado, el bailarín se aventuró a lanzar una colección propia de ropa, a la que bautizó Cachua.



“El proyecto surgió desde el 2018, cuando me hacen una invitación en Perú, a Alpaca Fiesta, gracias a mi amiga Leslie Palacios y Michell, que es la compañía que provee mis textiles. Luego de mi espectáculo quedaron muy impresionados por mi arte, que es la danza clásica, y me hicieron embajador de la alpaca y la vicuña. A raíz de eso, ellos me dicen que si algún día quiero hacer una línea de ropa o una colección cápsula, que les haga saber, y así fue como sucedió”, recordaba en una entrevista para EL TIEMPO Montaño, que trabajó durante un largo periodo con un equipo de expertos en el tema.

(Tal vez quiera leer: Aquaman escapa del cine para salvar los océanos del mundo)



Pero antes también acarició la literatura como medio de expresión. En el 2019 se tomó un año sabático del Royal Ballet Company para crear Una buena ventura, el libro que reveló apartes de su vida, su esfuerzo para llegar al éxito con la expresión de su cuerpo, abriendo una ventana a su intimidad, sus sueños y sus frustraciones.



“Ha sido una forma de liberación, tal vez de conflictos conmigo mismo; pero además, ha sido un proceso muy lindo. He llorado, me he reído, también he descubierto cosas que no sabía, indagando, preguntando, entrevistando a familiares, conociendo muchos secretos que tal vez eran ocultos para mí. Eso ha hecho que el proceso sea interesante, pero, al mismo tiempo, también con miedo porque es una exposición bastante abierta hacia la gente, siendo yo una persona muy reservada”, relataba acerca de su propuesta literaria que fue editada por Grijalbo.

(Le puede interesar: Vuelve a Ibagué la fiesta del sanjuanero tolimense y el folclor)



Ahora vuelve a estar en su elemento, de nuevo en Italia y en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo de la danza en el mundo.



La Arena de Verona, un imponente anfiteatro de época romana que en verano sirve de espacio para conciertos y óperas en esta idílica ciudad, comenzará mañana su temporada estival de ópera, música y baile.



Lo hará con una versión de Carmen, de Georges Bizet, los días 17, 24 y 30 de junio, con las coreografías de Lucía Real y José Camborio, muerto en 2009 y muy unido a la Arena y a Zeffirelli, y la participación de la compañía española de baile Antonio Gades y la dirección artística de Stella Arauzo.



Igualmente, el anfiteatro veronés celebrará en el verano de 2023 el centenario de este festival con numerosas óperas y galas, en las que participarán, entre otros, el tenor español Plácido Domingo y el peruano Juan Diego Flórez.



Un panorama muy sólido y de gran brillo, en el que el nombre de Fernando Montaño estará a la vista de los amantes de la danza y la cultura. Después, el bailarín y modelo colombiano será reemplazado por el argentino Matías Santos, del Teatro Colón de Buenos Aires, que bailará para los mismos clásicos del bel canto en las últimas presentaciones de la temporada, entre finales de agosto y principios de septiembre.



Después de estas presentaciones, Montaño seguirá con sus proyectos, que incluyen siempre a Colombia, y no descarta hacer una película.



Efe