El ataque a estatuas abre un intenso debate en Colombia

No es la primera vez que la reina y el almirante recorren la ciudad de Bogotá sin rumbo. Las obras del escultor italiano Césare Sighinolfi llegaron a Colombia en conmemoración del IV centenario del Descubrimiento de América, pero solo en 1906 se inauguraron en la calle 13. Desde entonces se han trasladado más de tres veces, hasta que finalmente llegaron a su último hogar: en la calle 26 con la carrera 100, cerca del aeropuerto El Dorado... O bueno su ‘último hogar’ hasta el 11 de junio, cuando en el marco de las protestas por el paro nacional sufrieron ataques y hubo que volver a moverlas, esta vez para protegerlas. Por ahora residen temporalmente en la Estación de la Sabana, en Bogotá, y Colón parece ya no señalar al occidente sino a su reina. ¿Qué pasara finalmente con ellos?

La pregunta ha abierto múltiples debates, y el tema es que no son las únicas estatuas en ‘problemas’. Aunque una de las primeras que llegó a Colombia, la de Simón Bolívar, sigue de pie en la plaza que lleva su apellido, su estatua ecuestre ubicada en el monumento a los Héroes no corrió la misma suerte. La figura llegó al país en conmemoración del centenario, junto con otras 13 estatuas de figuras de la independencia como Camilo Torres o Policarpa Salavarrieta. Pero el pasado 15 de mayo, el Bolívar a caballo fue parcialmente quemado por manifestantes, lo que causó fracturas en el bronce, dilataciones en soldaduras, y la hoja de su sable se perdió.



Hoy, el monumento tiene murales en sus costados más amplios, el oriental y el occidental, y la estatua ecuestre ya no está: se encuentra guardada en espera de su restauración.

Durante las movilizaciones de los últimos años, las estatuas han sufrido serias afectaciones: el movimiento indígena ha derribado ya las de varias figuras de la conquista española; el movimiento juvenil, por su parte, ha intervenido otras figuras con grafitis, murales e, incluso, tampoco han faltado los actos abiertamente vandálicos, de destruir por destruir. Panorama ante el cual el Ministerio de Cultura ha optado por guardar algunas de ellas para preservarlas de los posibles daños materiales, pero también, porque su posible caída representa un riesgo para manifestantes y transeúntes.



Por ese motivo, por ejemplo, se tomó la decisión de remover y resguardar las estatuas de la reina Isabel la Católica y Cristóbal Colón durante las protestas de la llamada ‘toma de Bogotá’, cuando la comunidad misak, en representación del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, intentó su derribo. A principios de mayo, los misak tumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plaza del Rosario, en Bogotá. Esta plaza había sido restaurada en 2017 por la Universidad del Rosario, que invirtió más de 164 millones de pesos.



En la capital, a principios de junio, había 31 bienes muebles y monumentos afectados en diversos grados en el marco de las protestas. Y solo durante el 2019, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) se gastó 67 millones de pesos en borrado de grafitis y restauración de varias figuras patrimoniales en la ciudad. Pero el tema continúa: el lunes, manifestantes en Barranquilla derribaron la estatua de Colón ubicada en la calle 56 y arrastraron su cabeza por varias vías.

Un fenómeno global

La polémica en torno a las esculturas no es una idea nueva en la historia, ni exclusiva de Colombia. En la ola de protestas contra la violencia policial y el racismo tras la muerte del afroestadounidense George Floyd en Minneapolis, se desató un ataque a monumentos vinculados con la esclavitud y el racismo como los de George Washington y Thomas Jefferson. En el Reino Unido derribaron la estatua del esclavista británico Edward Colston y en Bélgica, una del rey Leopoldo II.



A lo largo de la historia se han tumbado cientos de esculturas en momentos de revolución o grandes transformaciones sociales: la estatua ecuestre del rey Enrique IV en el puente Nuevo de París fue destruida en 1792 y la figura de Lenin cayó por docenas tras el fin de la Unión Soviética, para citar solo dos ejemplos.



En otros países, este debate ha conducido a la creación de nuevas estatuas o al traslado de algunas de ellas a otros espacios. Por ejemplo, hace unas semanas se inauguró una estatua en honor a Floyd en Nueva York con motivo de un nuevo día feriado decretado en el país por el fin de la esclavitud.

Las razones de los indígenas

En Colombia, la discusión es más reciente, pero ha tomado fuerza principalmente por los indígenas, y durante los últimos meses, por las protestas.



El pueblo misak ha sido uno de los agentes más visibles en el derribo de estatuas. La comunidad indígena se concentra en el departamento del Cauca. Son el 1,5 % de la población indígena del país, pero sostienen que sus acciones buscan concientizar a todas las comunidades sobre el tema del patrimonio.



“Habemos más de 100 pueblos indígenas, y de alguna manera todas las comunidades han sentido esa humillación. La gente tiene que entender cómo los representan en las ciudades o territorios” explica Miguel Morales, gobernador de la comunidad misak en Bogotá.



Esta comunidad ha sido protagonista en estos hechos desde las protestas de septiembre de 2020, con el derribo de la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar en el morro de Tulcán, en Popayán, el cual –aseguran investigadores– tiene una importancia prehispánica. Después aparecieron en Cali frente al mismo Belalcázar en un derribo criticado por amplios sectores de esa ciudad. Y finalmente llegaron a Bogotá, donde abatieron la de Jiménez de Quesada e intentaron hacer lo mismo con la de la reina Isabel y Colón, propósito que les fue impedido por las autoridades.



Morales señala que el objetivo de estos actos no va más allá de conseguir más representatividad y pedagogía en la ciudadanía con el fin de “reparar la deuda histórica con las comunidades”. Y agrega: “Este tipo de imágenes se deberían colocar en los museos, pero que no sea en lo público”.

Indígenas Misak tumban estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada Foto: EFE

Mario Ómar Fernández, científico de conservación de patrimonio cultural de la Universidad de los Andes no está de acuerdo con las acciones que los misak han hecho fuera de su territorio. “Quesada tiene una historia para los bogotanos y ha sido parte de la vida de la plazoleta de la Universidad del Rosario por muchos años. Hay un choque violento porque están irrumpiendo en un territorio que no es el suyo con una significación que es otra”.



Patrick Morales, antropólogo y director del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura (IDPC) dice que su entidad le está apostando a propiciar espacios de debate sobre el destino de las estatuas, antes de tomar una postura. “No se trata de reemplazar unas (imágenes) por otras, sino de hacer un debate más de fondo sobre cómo decidimos, qué nos representa, en la construcción de ciudadanía”. Morales agrega que le están apostando a resignificar la noción del patrimonio centrado en la materialidad y, justamente, “el reto es hacer que la pertinencia social sea considerada criterio. El patrimonio debe ser vivo, es decir, dialogar con la ciudadanía, para que sea patrimonio”, explica.



Sin embargo, desde la Academia Colombiana de Historia consideran que se está viviendo una situación “puramente ideológica que lleva a que se tomen posiciones extremas”. El historiador Rodolfo Segovia, presidente de la Academia, cuenta que en una de las mesas abiertas por el IDPC sugirieron propuestas como la sustitución de algunos de los monumentos actuales por otras figuras, como, por ejemplo, de víctimas de sucesos recientes.



Pero Segovia estima que muchas de las figuras, hechos o símbolos propuestos no se pueden equiparar con las de aquellos que fundaron ciudades o libertaron el país. “Bolívar lo que hizo fue lograr que nos separáramos de España y fuéramos hoy una nación donde los misak pueden hacer las manifestaciones que hacen”. Y añade: “Así como existen estatuas como la de la Gaitana (heroína indígena), podemos encontrar otras figuras, pero eso no se hace rompiendo todo lo anterior, sino añadiendo niveles a la historia”.



La Sociedad de Mejoras Públicas de Cali también ha sido muy crítica con este movimiento. Rosa Villegas, su presidenta, considera que para ellos, “Belalcázar es un elemento simbólico que no es necesariamente el conquistador que entró a sangre y fuerza causando genocidios. Eso nadie lo puede negar. Pero aquí el elemento simbólico es la fundación de la ciudad, que se hizo mediante una institucionalidad que podía ser muy precaria, pero era la del momento”. La Sociedad de Mejoras ha solicitado al alcalde de Cali que la estatua vuelva a su lugar.

La acción de los jóvenes

Juliana Restrepo, directora del Museo Nacional, considera que el monumento a los Héroes se convirtió en la escultura de los jóvenes en Bogotá. “Lo que vale la pena reflexionar es entender cómo los tiempos y grupos sociales empiezan a transformar esos monumentos. El monumento a los Héroes se lo tomaron los jóvenes, y es hoy una expresión de este grupo, algo interesante como fenómeno cultural”. Restrepo también hace alusión al monumento creado en Cali en el espacio bautizado como Puerto Resistencia, una escultura hecha por los manifestantes.



Juan Ricardo Aparicio, antropólogo y profesor de la Universidad de los Andes, explica que el estallido social que vive el país tiene que ver con un hastío de lo cotidiano sin responder a una causa grande común. Y está de acuerdo con que cuestionar la misma cotidianidad podría conducir a revaluar los espacios acostumbrados que antes eran indiferentes. Para él, tanto los indígenas como los jóvenes “buscan una disputa por resignificación de discursos. Lo que quieren hacer es utilizar los símbolos para evidenciar que algo está mal”.

El monumento a los Héroes en Bogotá se ha convertido e un epicentro de las manifestaciones del paro nacional. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

No obstante, para Segovia, también hay muchos jóvenes “iconoclastas” que no conocen a quien tumban porque no han aprendido historia en los colegios. “Apenas dejamos de enseñar la historia se perdió la capacidad que pueden tener los jóvenes de discernir sobre el pasado”.



Alberto Escovar, director de patrimonio del Ministerio de Cultura, considera que esta discusión no es nueva, pero le ha sorprendido la beligerancia sobre el objeto, “de destruir y que no quede nada”. Y puntualiza: “Si te parece que los conquistadores entraron a la fuerza, 500 años después me parece que el ejemplo que deberíamos dar es llegar a un acuerdo consensuado sobre qué hacer con su imagen y no caer en el mismo error”.



Para el Director de Patrimonio, una de sus principales preocupaciones es que no se tengan en cuenta los valores estéticos del objeto, “que en ocasiones han sido hechos por artistas notables. Es el caso de Victorio Macho quien es probablemente uno de los grandes escultores de la primera mitad del siglo XX en España, que no solamente hizo la escultura a Belalcázar tanto la de Cali como Popayan sino que tiene la de Benito Pérez Galdós en Madrid o está la escultura de Rafael Uribe Uribe en el Parque Nacional o una que la gente quiere muchísimo que es la de Leo Kopp en el cementerio central".



La doctora en arquitectura Íngrid Quintana señala que la posición hegemónica y oficialista en el patrimonio tradicional ha venido cambiando en América Latina hacia algo más horizontal. Ella se suma a la visión de Patrick Morales y señala que “el patrimonio es patrimonio porque es vivo y participa de procesos históricos que al final lo que cuentan es una especie de palimpsesto que construye la memoria de los espacios que habitamos”, es decir, construir a partir de lo que ya existe.



Fernández, considera que es clave que no se borren las estatuas, ya que “cada una es una cicatriz de la historia del país”. Para él, actos como derribar una estatua pueden ser considerados actos de censura con el pasado. A lo que agrega que, más allá de que el patrimonio esté vivo, “es una herencia, y uno también hereda lo negativo. El patrimonio no es algo que necesariamente te represente, es algo que tú heredas”.

Recientemente se ha empezado a hablar de los contramonumentos como espacios que se distancian de los pedestales o estatuas y buscan que “en vez de hacer de los objetos el centro de la obra, es lo itinerante –como la ciudadanía– lo que le da sentido a la obra”, según explica Jean-Paul Bernier, arquitecto de la Universidad de los Andes. El caso más famoso es Fragmentos, la obra de la artista Doris Salcedo. Esta podría ser una respuesta hacia el futuro, aunque Restrepo, desde el Museo Nacional, señala que cualquier tipo de monumento implica una representación sujeta a debates.



La directora concluye con un llamado a ampliar el diálogo: “Todas las esculturas llegaron por razones distintas y representaron algo para alguien. En este momento histórico, otro grupo de la sociedad no se ve representado. Es claro que nos está haciendo falta un diálogo desde todas las esquinas"



GABRIELA HERRERA GÓMEZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

@gabiiiww

