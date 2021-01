Huellas: arte en contra de la deforestación

Hay, en Medellín, un ingeniero que no construye fábricas, ni puentes ni edificios, pues toda su vida ha navegado las complejidades de la escultura, sobre todo si es pública, sobre todo si es temporal. Ricardo Cárdenas, que así se llama el artista, nació en el tradicional barrio de Laureles y estudió Ingeniería Civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Durante mucho tiempo, combinó su innegable vocación artística con la actividad empresarial.



Sin embargo, hoy dedica toda sus horas a crear, modelar y realizar esculturas en plástico o en metal, de mangueras o alambres, de amarillo tostado a gris metálico. Ha desarrollado una obra variada, pero de un estilo sostenido explorando la diversidad que le ofrecen las tres dimensiones de la escultura.

“La obra de Ricardo Cárdenas, no solo en su aspecto técnico sino emocional, constituye un logro sobresaliente de la escultura colombiana de estos tiempos”, opina Eduardo Serrano, uno de los críticos más reputados del mundo del arte en Colombia. Por su parte, Miguel González, curador de arte anota que “el argumento central de la obra de Cárdenas ha estado dominado por la naturaleza, la cual ha evocado a través de nidos, manglares, humedales, lluvias o bosques”.



Es por esto último que, hace unos años, luego de una charla sobre el descubrimiento del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, dictada por el antropólogo Carlos Castaño-Uribe, estudioso de la cultura pictórica ritual que allí se despliega, se alarmó al oír de boca del propio arqueólogo, las dimensiones de la deforestación que ocurre en la Amazonia colombiana.



“Al finalizar la charla, y sin moverme de la silla, no podía creer que una catástrofe de tal magnitud estuviera pasando y que pareciera un asunto ajeno al público presente”, dice el escultor antioqueño. Y agrega: “Me sentí casi cómplice al no saber y, por lo tanto, no haber intentado hacer algo al respecto”.

Huellas, la obra de Ricardo Cárdenas se verá en el Museo Roldanillo. Foto: Cortesía del artista

Con esa información, y una esmerada mirada a imágenes satelitales que monitorean la deforestación, otras conversaciones con expertos y consultas en los medios de comunicación, concluyó que el asunto de la deforestación es absolutamente ajeno a la mayoría de las personas.



Al mostrarle las cifras de la destrucción de nuestras selvas a una audiencia variada, encontró que casi nadie ha imaginado la dimensión del problema. Incluso, se dio cuenta de que algunos las consideran exageradas e imposibles, “invenciones de los ambientalistas”.



Lo cierto es que la magnitud de la deforestación es aterradora: solo en el 2019 se perdieron 91.900 hectáreas de bosque amazónico, a razón de 252 diarias, algo más de 10 por hora. Mientras usted lee este artículo, se habrán perdido, sin remedio, unos 40.000 metros cuadrados, la salvaje vastedad de 4 canchas de fútbol en diez minutos.



(Lo invitamos a visitar el especial El arte colombiano en la pandemia)

Sin moverme de la silla, no podía creer que una catástrofe de tal magnitud estuviera pasando y que pareciera un asunto ajeno al público presente FACEBOOK

TWITTER

“A medida que profundizaba en el asunto, pensaba en la forma de comunicar, alertar y sensibilizar sobre este terrible fenómeno y sobre la carrera contra el tiempo”, anota, con preocupación, Cárdenas. “Hay que afanarse antes de que lleguemos al punto de no retorno”, agrega.



El artista plástico diseñó, entonces, una serie de elementos escultóricos que le permiten transmitir lo que sucede en las zonas deforestadas. Las denominó Huellas, similares a las geometrías, algunas veces simétricas, otras veces amorfas, que se observan desde el aire cuando el bosque desaparece. Estas huellas han sido escogidas usando estudio de imágenes sacadas de diferentes buscadores de internet. En esa búsqueda, se intenta descubrir también el área deforestada y la fecha en que sucedió.



Las obras son realizadas en diferentes materiales: acero inoxidable, aluminio, madera, manguera plástica e, inclusive, dibujos sobre papel. El título de cada Huella lo definen las coordenadas en latitud y longitud en las que se encuentra la tierra arrasada. Puede ser ubicada por cualquier persona con acceso a internet, utilizando las referencias del título. La única obra que no tiene coordenadas se titula 2.18 segundos. En ese lapso se destruyen bosques equivalentes al área que ocupa la obra, 68 metros cuadrados. La escultura consiste en un conjunto de tubos distribuidos en forma que parece aleatoria.

Ricardo Cárdenas se graduó de ingeniero civil. Sus instalaciones son famosas; aquí, junto a una en el Museo Santa Clara de Bogotá, en el 2016. Foto: JUAN M. VARGAS. EL TIEMPO

La mayoría de estas piezas se encuentran en un equilibrio precario al punto de que, al mover algunos pocos elementos, empezaría el efecto dominó que destruirá la obra. Algo similar ocurre en la naturaleza: los bosques son sistemas indefensos que no oponen resistencia cuando son sometidos.



“Esto es lo que me hace pensar que es una irresponsabilidad nuestra no ser honestos frente el resto de habitantes de nuestro globo, y la naturaleza que lo cubre, para decir que no somos capaces de controlar la deforestación”, dice Cárdenas. Para concluir, agrega en tono desafiante: “Se prefiere ilusionar con campañas que se sabe no van a producir las acciones requeridas para evitar la catástrofe que ocurre”.



Las Huellas serán expuestas en el Museo Rayo de Roldanillo (Valle) a partir del 28 de enero. Será su primera exposición nacional sobre la deforestación ya que Cárdenas ha mostrado esculturas de igual tenor en Segovia (España) y en el Vaticano durante el Sínodo Amazónico.

DARÍO VARGAS LINARES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@dariovargas57

Lo invitamos a ver otras noticias de Cultura

En subasta, el valor de Tintín equipara a una obra de arte

La Linterna: de avisos callejeros a referente de la gráfica popular

Indiana Jones del arte sigue la pista de dos cuadros de Bacon robados