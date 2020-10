Este sábado 31 de octubre, reviva el viejo arte de darse la mano

El jabón se ha convertido en algo más que un elemento cotidiano; hoy en día, por cuenta de la pandemia, es imposible prescindir física y mentalmente de él. Nos lavamos la cara y las manos cada dos o tres horas. Tocar una moneda o un billete se traduce en dos minutos bajo un chorro de agua y las manos cubiertas con su espuma purificadora. Hay jabón en la entrada de cada edificio, de cada centro comercial, en la entrada de restaurantes, museos, tiendas, papelerías, notarías y panaderías. Un soplo de aire en la calle nos obliga a lavar la ropa que tenemos puesta sin economizar una sola gota de detergente.

El jabón –en tiempos de pandemia– se convirtió en nuestra nueva piedra filosofal.

“Es bendito”, dice Antonio Caro.



En el inicio de la pandemia, Caro llamó a la galería Casas Riegner con una de sus ideas geniales. La galería tenía que estar cerrada por la cuarentena, pero era posible usar una de sus ventanas y darles algo de aire fresco a los que tuvieran que pasar por ahí. Y así nació su nueva obra: Jabón bendito jabón.



Caro hizo varios experimentos, creó la tipografía y escribió la frase con jabón Rey para que quedara en la vitrina su azul clásico. La obra continuó creciendo. En medio de la pandemia –justamente por el proyecto que hizo EL TIEMPO con el Mambo– Caro se dio cuenta de que los artistas no pueden estar fuera del mundo. Su obra fue un YO CON YO, pero su reflexión más profunda apuntaba a que “el arte es una tuerca en el engranaje social. Los artistas no podemos funcionar solos. Somos parte de un mundo social. Y cuando el engranaje no funciona, ¡a la olla!”.



Este sábado 31 de octubre, en Casas Riegner (calle 70 A n.° 7-41), en el marco de Artbo Fin de Semana, Caro hará una acción sumamente poética para sellar esa unión entre la gente y el arte y volver a sentir el contacto humano: Dame la mano.



En la entrada de la galería tendrá instalada agua y jabón para darles la mano a las personas que se inscriban en el teléfono 3132508. “Me miré las manos y me di cuenta de que para lavármelas, una mano tiene que tener contacto con la otra; creo que ahí empezó todo”, dice Caro. La acción plástica (todo un homenaje a las obras de los happenings de los años 60) tendrá todos los protocolos de bioseguridad. Y Caro piensa colgar un poema de Gonzalo Arango que habla, justamente, de darse la mano, porque –sostiene el artista– “el arte necesita público, interacción y contacto”.

También se hará una litografía de Jabón bendito jabón en una edición limitada de 100 ejemplares firmados que, justamente, envolverán un jabón fabricado por la empresa de cuidados de la piel Golab y que podrá adquirirse suscribiéndose a la revista Habitar.

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

En Twitter: @LaFeriaDelArte