El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) presenta una exposición completa sobre la colombiana María Teresa Hincapié (1956-2008). No se trata de una exhibición común, pues su obra no consiste en pinturas o esculturas. “A mí no me interesa el arte muerto”, decía. “Creo que la vida es el arte y mi cuerpo es mi arte vivo”.



En una coproducción con el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), la exposición Si esto fuera un principio de infinito permanecerá abierta hasta el 26 de febrero de 2023. Su curadora, Claudia Segura Campins, habló con EL TIEMPO sobre la vida de la performer nacida en Armenia, de su obra difícil de asir, de la exhibición y de las ideas de una mujer que se adelantó a su tiempo.

¿Por qué organizar una exposición sobre María Teresa Hincapié en estos momentos?



Porque es un artista cuya práctica ha sido tan difícil de categorizar que se ha escurrido de alguna manera la posibilidad de limitarla y encuadrarla en marcos determinados. Además, es alguien que habla del arte desde su vida y establece una relación entre la creación artística a través del cuerpo y una manera de vivir muy coherente, que nos hace pensar en esa imposible diferencia entre ambas. También es una artista que se interesaba por temáticas muy contemporáneas, como la necesidad de generar con su práctica una resistencia a la hiperproductividad, al consumo feroz y a la velocidad apabullante de la ciudad. Llevó a cabo proyectos ecologistas y desde los 90 hablaba de la necesidad de cuidar al planeta, de prestar atención a los elementos más insignificantes en los actos rutinarios domésticos, de cuidar esa naturaleza que nos daba tanto y que estábamos maltratando. Al museo, además, le permite hablar de lo performativo de forma mucho más amplia y extensa; no como una categoría limitante, sino como híbrida, poderosa y fluida.



¿Cómo resume la importancia y universalidad de su obra?



Me cautivó el trabajo de María Teresa porque intenta responder -aunque nunca las responda- preguntas existencialistas que todos nos hemos formulado. Es una búsqueda de cómo vivir mejor a nivel espiritual en el mundo, lo que quiere decir estar en contacto con nuestros similares, pero también con los animales, con la naturaleza. Es la manera de poder estar en paz.

¿Cómo nació la idea y cuáles fueron los primeros pasos para la exposición?



Nace de mi interés por la práctica de María Teresa. Yo viví en Colombia durante cuatro años y allá María José Arjona y Rolf Abderhalden, de Mapa Teatro, me hablaron de ella. Como comisaria de exposiciones en el MACBA, presenté este proyecto como posible exposición y desde entonces inicié la investigación e invité a Emiliano Valdés a ser el cocurador de la de la muestra y así involucrar también al Museo de Arte Moderno de Medellín.



¿Cómo se enfrentaron al reto de mostrar una obra basada en performances sin su presencia?



Nos encontramos frente a un material enorme de archivo, de videos y fotografías con calidades a veces malas, y fue fundamental hacer entrevistas a amigos de María Teresa, así como también estar muy cerca de su hijo, Santiago Zuluaga, quien vive hoy en día en un terrenito que ella compró en el 96 cerca de la Sierra de Santa Marta, que se llama La Fruta. Nos encontramos, pues, con todo este material, pero sin la presencia de la artista, que lamentablemente ya no está con nosotros. Fue muy importante la decisión de incorporar obras nuevas en la exposición e invitar en este caso a cuatro artistas a que replanteasen un proyecto que habían hecho con María Teresa. José Alejandro Restrepo ofreció una nueva lectura de la pieza Intempestivas que había realizado con ella en el 92. E invitamos artistas a hacer una nueva obra: Coco Fusco, María José Arjona y Mapa Teatro incorporan el cuerpo dentro de la exposición y también proyectan un material de archivo de María Teresa hacia un futuro y a través de la voz de otros que hablan de temáticas contemporáneas que están muy ligadas a los intereses de ella.

Usted ha dicho que la obra de María Teresa Hincapié representa la poética de lo doméstico. ¿A qué se refiere?



Me refiero a que ella hacía acciones rutinarias, a las que no les prestamos casi atención, y las ritualizaba, les daba un carácter sagrado, un carácter de necesidad de atención: esas acciones son en realidad lo importante. Además, ella decía que nuestro hogar estaba en nuestro cuerpo y, por lo tanto, ese hogar que es ese terreno de lo doméstico, de la intimidad, se expande muchísimo en el sentido de que si está en la montaña y su cuerpo es el hogar, esa montaña también será esa parte doméstica. Por lo tanto, es una cuestión que no se limita al ámbito de la casa física, sino que es un posicionamiento más mental e incluso espiritual.



¿Cómo son las partes que forman la estructura de la exposición?



No se articula de manera cronológica, sino a través de siete ámbitos que reúnen acciones y obras de María Teresa. Empezamos con Si este fuera un principio de infinito, que da nombre a la exposición y fue la primera acción o performance en solitario que hizo. Seguimos con un preámbulo en el que incorporamos dos obras relacionadas con la etapa en la que estuvo vinculada al grupo de teatro Acto Latino. Luego vamos a Soy una mujer que ya no es mujer, que plantea la connotación de lo femenino. Seguimos con Hacia lo sagrado, que reúne uno de sus proyectos más importantes así titulado. Luego está la aldea-escuela, que es lo que ella sueña con hacer en La Fruta, ese pequeño terreno que compra gracias a ganar por segunda vez el Salón Nacional de Artistas en Bogotá. Sigue otro que se llama Pies que lamen, que reúne prácticas en las que María Teresa sobre todo camina lentamente. Y Esta tierra es mi cuerpo, basada en la idea ecológica de que la acción es sanadora y es sanadora hacia la tierra. Aparte tenemos los proyectos comisionados a los artistas.

Facebook Twitter Linkedin

La exposición también cuenta con la participación de María José Arjona y Mapa Teatro. Foto: cortesía Miquel Coll / MACBA

¿Cómo ha sido la relación con Colombia durante la preparación y presentación de la exposición?



Continua y constante. Además, la Cancillería de Colombia y la embajada colombiana en España nos ayudaron con el transporte. La curaduría con Emiliano ha sido también fantástica. Y Colombia es donde María Teresa se ha desarrollado, ha crecido. Las entrevistas con gente cercana del territorio fueron fundamentales, así como sentir su relación con los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta.



¿Cómo se produjo del paso de María Teresa Hincapié del teatro a las artes visuales?



Estuvo durante una etapa en el grupo Acto Latino. Ella decía que el teatro le enseñó a vivir, a caminar. Le permitió estar en el mundo. Pero en un momento necesita experimentar otros géneros. Hace una colaboración con Álvaro Restrepo en torno a la danza; luego, otra con José Alejandro Restrepo en torno a una instalación bibliográfica. Eso le da amplitud y siente la necesidad de crear para ella su propio personaje, sin tener que simular otro. Salta entonces a las artes visuales. Primero haciendo Si esto fuera un principio de infinito en el Teatro Cuba, al que se llevó todas las cosas de su casa y donde durante tres días estuvo viviendo de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. En el 90 la presenta bajo el título Una cosa es una cosa, ya depurada y con otros elementos, en el Salón de Artistas Nacional de Colombia y por primera vez gana el primer premio una artista desconocida con una obra intangible, inmaterial y performativa.

¿Qué mensaje quería transmitir ella?



Quería refundar la necesidad de pausa, de pensar hacia dentro, de tranquilidad, de escucharse a uno mismo, a la naturaleza, al otro. También era defensora de la producción de conocimiento a través del intercambio con otros, a través de una colectividad. De ahí su gran proyecto de la aldea-escuela y la relación con estudiantes a largo de toda su vida.



¿Cómo fue su relación con la espiritualidad?



Muy alta. En 1995 inicia el proyecto Hacia lo sagrado con una peregrinación desde Bogotá a San Agustín. Empieza a ahondar en los textos sobre el tema, en cosmovisiones, en epistemología de pueblos originarios, en la necesidad de acercarse a otras maneras de entender la divinidad, en las diferentes religiones, y toda su práctica deriva hacia una búsqueda de esas prioridades: cómo la espiritualidad puede calar en sus acciones, en su manera y en su coherencia a la hora de vivir.



¿Por qué cree que fue una mujer visionaria, adelantada a su tiempo?



No solo por las temáticas que he comentado antes (la crítica a la productividad, al consumismo, a la extracción del planeta), sino por lo que también ahora se denomina mindfulness, la necesidad de la contemplación, de la parada, de escuchar al cuerpo. Además, planteaba temas como la idea de la relación con las otras especies, los otros animales, las plantas. Incluso el replanteamiento de la idea del género, no tanto como la teoría queer, pero sí hablaba del ser mutante, de la necesidad de la unión entre positivo y negativo, lo masculino y lo femenino. Era una persona que iba más allá de los planteamientos hegemónicos que se le se le daban.

Ahora que la exposición lleva abierta algunas semanas, ¿considera que lograron transmitir la energía de su cuerpo, aunque ella no esté presente?



Sí, hay una presencia de una ausencia muy importante. Somos muy afortunados de contar con el performance de María José Arjona En silencio pero juntos, que se activa durante varios días y en todas las horas del museo, y en la que siete performers maravillosos locales trabajan a través de movimiento, no solo en la exposición sino en todo el museo. Están cambiando la dramaturgia del museo y la manera como el público se relaciona con este. Ellos ofrecen una continua incorporación del cuerpo real; hay una presencia física. La exposición está articulada de forma que haya una relación muy directa entre la práctica, la obra y la persona. Es una exposición muy íntima, que requiere de silencio y de tiempo. También mostramos los escritos de María Teresa intentando que su presencia fuese lo más importante de la exposición. En ese sentido se puede intuir desde otro lugar sensorial la voz de María Teresa.



¿Cómo ha sido la respuesta del público?



Maravillosa. También sacamos una publicación que expande nuestra investigación de tres años y medio y recoge textos fantásticos, una entrevista inédita e imágenes de los proyectos. La exposición tiene muy buena respuesta y la gente vuelve a visitarla.



Juanita Samper Ospina

Corresponsal de EL TIEMPO en España