El amor por los volcanes del artista Bernardo Montoya

El Cavaliere, el excéntrico personaje de El amante del volcán, una de las grandes novelas de Susan Sontag, no dudaría en comprar los volcanes de la exposición de Bernardo Montoya en la galería Policroma de Medellín. El personaje de Sontag sube y baja por las laderas del Vesubio, recoge muestras de lava y piedra volcánica y –para honrar su ego y el del glorioso Imperio británico– es un feroz coleccionista de arte.



También puede leer: Lo que se esconde detrás de los retratos de ‘Hijas del agua’



Montoya tiene algo del Cavaliere. Hace un par de años fue de vacaciones a Guatemala y quedó atrapado por el fuego de sus volcanes. Fue a varias excursiones y experimentó el peligroso placer de saltar por encima de un riachuelo de lava ardiente o de preparar unos masmelos con su calor. Recogió varias muestras de lava solidificada, las trajo a Bogotá en su maleta y luego las usó como materia prima para su exposición ‘Magmatismos’, en la galería SN Macarena, donde mezcló sus preciosas piedras volcánicas y pintura solidificada –los pigmentos también vienen de los minerales– con los desechos de nuestra era: el icopor, el ‘magma’ que escupe la ciudad y que, juiciosamente, recogió en sus nuevas excursiones urbanas.

Acuarela del volcán Ulawun, uno de los más activos de Papúa Nueva Guinea. FOTOS: POLICROMA Foto: FOTOS: POLICROMA



La exposición se cerró y vino la gran hecatombe de nuestros tiempos: la pandemia de covid-19. Sus materiales se quedaron en su taller y, en su casa, sus hijos, de 8 y 6 años, necesitaban de él al 100 %. Y decidió dibujar para ellos. Iniciaron un ‘viaje estático’ por todos los volcanes del planeta. Empezaron a perseguir erupciones y a estudiar cada uno de sus movimientos. Y él empezó a dibujarlos con la mirada de un naturalista del siglo XIX. En Policroma, entre tanto, se abrió un programa de correspondencia por Instagram y ocurrió un milagro: un encuentro inesperado.

Fue a varias excursiones y experimentó el peligroso placer de saltar por encima de un riachuelo de lava ardiente FACEBOOK

TWITTER

La exposición de SC Macarena fue reseñada en EL TIEMPO y la leyó una amiga de infancia de Montoya, la Ph. D. Natalia Pardo. Era su vecina cuando tenían 5 años. Los papás de Montoya se mudaron y no hubo un aviso para los niños. Ella tocó a la puerta, y Bernardo ya no vivía en esa casa. Llevaban 35 años sin verse y por el artículo supo otra vez de su vida. Lo llamó, se reencontraron y ella le contó cuál era su profesión: vulcanóloga.



Las piezas encajaron; él le mostró su obra. La galería los contactó a ambos y animó a Montoya a que terminara la serie. Ya podía volver a su taller y, además de los dibujos –que tienen por un lado el volcán y por el otro sus coordenadas físicas y geográficas–, empezó una serie de esculturas que cerraban el ciclo. Son cerámicas que necesitan del fuego para tomar forma. El texto de presentación, por supuesto, lo escribió Natalia Pardo.



Le puede interesar: La mala hora que atraviesa el ‘Fotomuseo’



La muestra tiene, entre otros monumentos naturales, los 20 o 21 volcanes colombianos (no hay un acuerdo final de cuántos hay) con sus nieves perpetuas, sus dimensiones colosales (más de 4.000 metros de altura) y su silenciosa belleza.

Montoya tiene ahora otro reto: alcanzar en la vida real la cima de unos cuantos volcanes y ver el mundo desde arriba. Ser, por qué no, el verdadero amante del volcán

.

Fernando Gómez Echeverri

Editor de Cultura

​@LaFeriaDelArte