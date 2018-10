Germán Jaramillo actuará en el Lincoln Center de Nueva York

El actor manizaleño Germán Jaramillo, que lleva casi 20 años trabajando en Nueva York, asegura que este año alcanzó el punto más extraordinario que ha tenido en su carrera como intérprete. Se trata de un personaje icónico en la literatura colombiana, el protagonista de la novela 'El coronel no tiene quien le escriba', de Gabriel García Márquez, que el director Jorge Alí Triana llevó al teatro en el Repertorio Español de esa ciudad estadounidense.

“Hacer ese personaje para mí ha sido probablemente la cima más alta a la que he llegado hasta ahora como intérprete, no tanto por las virtudes que yo pueda tener como actor, sino por la posibilidad que tiene el personaje de arrastrarlo a uno y de llevarlo a un universo cada vez más inquietante”, dice Jaramillo, que en ese montaje, incluso, actúo con un gallo de verdad.



Jaramillo acaba de ver recompensado ese trabajo con el premio a mejor actor en los galardones anuales a la excelencia teatral que otorga The Hispanic Organization of Latin Actors (Organización Hispana de Actores Latinos).



En la ceremonia, que se realizó la semana pasada, también se le entregó un premio especial a Jorge Alí Triana por su trabajo en el Repertorio Español, un teatro que en sus 50 años se ha dedicado a montar piezas en castellano.



“El premio es un reconocimiento muy grande, pues Jorge Alí ha estado la mitad de la vida de la compañía como una persona determinante, sobre todo en el éxito que ha tenido en adaptar clásicos latinoamericanos en Estados Unidos”, cuenta Jaramillo, quien recuerda que Triana ha dirigido allí montajes de 'Pantaleón y las visitadoras', 'Crónica de una muerte anunciada', 'Cita a ciegas' e, incluso, la versión de 'El Quijote' que escribió el maestro Santiago García.

Y los premios no pararon allí, ya que la compañía de Jaramillo en Nueva York, ID Studio, ganó también en las categorías de mejor actriz de reparto, para Juanita Lara; mejor actuación en una obra musical, para Sebastián Beltrán, y mejor diseño de producción –todos estos reconocimientos fueron por la obra 'Pedro Infante: cien años pienso en ti'–, y el de mejor actuación en monólogo para el actor colombiano Nelson Celis por la obra 'El cielo y el dolor', que fue escrita por Alejandro Gómez.



“Nosotros con el ID Studio llevamos 18 años de actividad permanente. En los últimos dos años ya tenemos nuestra sede propia en el Bronx, y todo ha cambiado mucho, la compañía se ha potenciado enormemente, ha crecido y recibe cada vez más apoyo, en el aspecto de que la gente va más al teatro”, argumenta Jaramillo.



Y puede que aquel encuentro con el digno y orgulloso coronel que creó García Márquez se hubiera planteado como el pináculo de la carrera del actor, pero para Jaramillo acaba de confirmarse un reto histórico: será parte del elenco de la obra 'Nantucket Sleigh Ride', del dramaturgo John Guare, que se presentará a partir del 21 de febrero del próximo año en el histórico Lincoln Center de Nueva York.



Guare, considerado heredero de la generación dorada de la dramaturgia estadounidense que conformaron autores como Arthur Miller y Eugene O’Neill, creó una historia sobre Mundie, un hombre que abandonó su carrera como escritor de teatro para perseguir el éxito en Wall Street.

El personaje, que será encarnado por John Larroquette, trata de recordar los borrosos hechos que ocurrieron 35 años antes en una lejana isla y se le empiezan a aparecer personajes como el escritor argentino Jorge Luis Borges, que será encarnado por Jaramillo.



“El Lincoln Center es como la catedral de todo ese teatro que llamamos aquí Broadway, que es la gran industria teatral en Nueva York. Para mí, actuar un papel allí, y sobre todo actuar a Borges, es una cosa extraordinaria”, dice Jaramillo.

El manizaleño, de hecho, ya había encarnado un personaje muy cercano a Borges en la obra 'Cita a ciegas', de Mario Diament, en la que le daba vida a un escritor invidente claramente inspirado en al autor de 'El Aleph'.



La apuesta, por supuesto, será diferente en esta nueva pieza, que tendrá la dirección de otro peso pesado de Broadway, Jerry Zaks, que ha ganado cuatros premios Tony.



“El director está muy entusiasmado por enfrentar ese personaje, ha sido muy generoso conmigo y muy afectuoso para darme la confianza necesaria... Es una obra de un corte muy borgiano porque son historias que suceden en universos simultáneos, en tiempos simultáneos, y Borges aparece en todo el montaje aunque no es el personaje principal”, explica el protagonista de películas como 'El soborno del cielo' y 'La Virgen de los sicarios'.



