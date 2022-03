El Festival Iberoamericano de Teatro anunció que Estados Unidos es el país invitado de honor de la edición número XVII, que se llevará a cabo del 1 al 17 de abril de 2022 en Bogotá, anunciaron los organizadores del evento.



Su participación vendrá acompañada de dos grandes obras: Frankenstein, de la compañía Manual Cinema, un concepto del dramaturgo Drew Dir, y The Song of the North (La canción del norte) de la compañía Fictionville Studio, dirigida por Hamid Rahmanian.

Todos estos espectáculos los podrán disfrutar los amantes del teatro y las artes escénicas, directores, actores, ciudadanos, turistas y curiosos.



Por su parte, la compañía Manual Cinema presenta su emocionante versión del clásico cuento gótico Frankenstein; una historia donde el amor, la pérdida y la creación se fusionan de forma inesperada. Sin duda, un espectáculo inquietante.



A su turno, The song of the north (La canción del norte) es un espectáculo a gran escala, donde 258 marionetas cuentan la historia de la princesa persa, Manijeh, que usa sus súper poderes para evitar una guerra y rescatar a su amado de una situación peligrosa.



Una adaptación de Shahnameh – el libro de los reyes persa (escrito hace 1.000 años). Esta puesta en escena es un espectáculo visual exquisito creado por el ganador de la beca Guggenheim, en 2014, Hamid Rahmanian.