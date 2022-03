“Los vecinos me querían matar”. La reja de la entrada de la casa de Edelmira Boller está hecha de retazos de hierro oxidado; “¿cuándo la vas a pintar?”, le decían sus vecinos en los años ochenta. “Fácil: nunca”, respondía Boller. La reja separa la calle de su antejardín de esculturas, una figura irregular de unos 20 metros cuadrados, donde hay varias piezas al lado de plantas y arbustos; la pared principal de la fachada tiene una escultura de rectángulos más grandes que su propio cuerpo y ensamblados –como toda su obra– con su elemento esencial: la chatarra.

Boller tiene 84 años y pertenece a una generación brillante del arte colombiano; su obra se presenta sola, con una contundencia brutal, tan fuerte como los puntos de soldadura que unen las láminas de hierro con las que trabaja, pero Boller todavía es una desconocida: es uno de los grandes secretos del arte colombiano. En 2017, la Universidad Jorge Tadeo Lozano presentó una muestra retrospectiva con esculturas de todas sus etapas. En una entrevista para Semana, la curadora de la muestra, María Elvira Escallón, afirmaba que Boller “debería estar con Ramírez Villamizar, con Negret, con Feliza Bursztyn en términos de reconocimiento, pero ella es una persona alejada del mundo, no le gusta figurar. Estamos rescatando a un persona que está olvidada”.

–Sigue –me dice Boller.



Su casa tiene unos 800 metros cuadrados llenos de luz; tiene varios niveles, se sube y se baja por unas escaleras con pasamanos de madera, y un patio principal lleno de verde y obras. Hay unas 300 esculturas por toda la casa y varias piezas que deberían estar en un museo, “en Colombia solo hay una pieza en el Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios”, me dice Bernardo Montoya, el galerista que en este momento tiene varias piezas suyas –curadas con un estricto orden histórico– en Salón Comunal (transversal 27A n.º 53B-25). Sin embargo, hay una pieza suya que, sin duda, miles de personas han visto sin saber que ella es su autora: la monumental escultura de chatarra que está en la fachada de la Imprenta Nacional.

La chatarra y los desechos industriales son sus materiales esenciales. Foto: Cortesía de la galería Salón Comunal

Estar en su casa, entre sus obras, produce una sensación extraña, ¿por qué su nombre no es un referente del arte colombiano? Boller tiene el rigor geométrico de Negret o Ramírez Villamizar, la intuición y la pasión con la chatarra de Feliza Burztyn y el sentido del humor de los artistas contemporáneos: la mayor parte de sus muebles han sido hechos por ella. En la sala me muestra una lámpara de pared que en algún momento le había comprado alguien por su forma y se la devolvió porque no le gustó que fuera de chatarra, “me preguntó de qué estaba hecha y le dije que era el tambor de una lavadora”.



“No entiendo por qué Edelmira no es lo suficientemente reconocida –me dice uno de sus galeristas, el gran Alonso Garcés, que en 2015 hizo una gran muestra con su obra–, o sí entiendo: es una injusticia. En Colombia hay casos similares. Son artistas que se han ignorado. Artistas como Manolo Vellojín o Hernando, el Momo del Villar, tampoco tienen el lugar que se merecen. Jorge Riveros es otro caso: solo hasta hace muy poco empezó a brillar. Edelmira es una gran artista. Hace poco le compré una escultura pequeña y, entre otras cosas, la mesa de comedor de mi casa es de ella”.

–¿Quieres una galleta? –me dice Edelmira.



El sofá de la sala es absolutamente cómodo. Mi espalda encaja perfectamente en el cojín y me dan ganas de estirar los brazos; Edelmira se acomoda también en su silla y me dice que, con su soldador, pasaban horas tratando de lograr la perfección: la altura ideal de cada mueble. “Eduardo (Ramírez Villamizar) se sentaba en esta silla y podía quedarse toda la tarde en el mismo lugar sin decir nada con un té en la mano”, me dice.

Eduardo Ramírez Villamizar fue su mejor amigo. En 1980, Boller hizo una exposición en la galería Belarca. Alguien llamó a Ramírez y le dijo que había una artista que lo “copiaba” y que fuera a verla. Todo presagiaba una pelea legendaria de gritos y obras por el piso. Pero no pasó nada de eso. Ramírez vio la obra y dijo que no solo no tenía nada que ver con él, sino que era absolutamente original y genial y que quería conocer a la artista. Hasta el día de su muerte fueron amigos. “Solo he visto llorar a mi mamá dos veces”, me dice su hija, “cuando murió Ramírez Villamizar y cuando murió Freddie Mercury: siempre tenía a Queen a todo volumen en su taller”.



Su taller es el sueño de un aspirante a tener una ferretería; hay un orden sensacional entre tornillos oxidados, láminas de hierro, pedazos de máquinas y restos de industriales. “Paso mucho tiempo con la chatarra, de pronto, veo el orden, uno una cosa con la otra; se crea una figura aparte y empiezo a trabajar con el soldador”. Tras atravesar el patio me muestra su depósito: un lugar de cinco metros de altura también lleno de hierros oxidados. “Nunca he pagado un peso por nada de esto”, me dice encogiéndose de hombros, “es chatarra”.

Su casa es un verdadero museo. Tiene unas 300 obras y los muebles hechos por ella. Foto: Cortesía de la galería Salón Comunal

Edelmira se convirtió en artista cuando era una “vieja”: 37 años. No estudió arte en ninguna universidad; se graduó de bachiller y decidió ser independiente. Trabajó en un banco y sus compañeros de trabajo se convirtieron en su familia, “el gerente me regalaba boletas para que fuera a ver conciertos de música clásica al Colón”. También se casó “vieja”: de 27 años. Diez años después se divorció –todo un hito en su momento– y en busca de su camino decidió estudiar pintura con David Manzur, un par de años después le dijo que él veía que su talento estaba ligado a la escultura. Y su debut con sus hierros retorcidos fue total: Belarca era la galería más prestigiosa del país, pero…

–Eduardo me decía que no me desgastara con exposiciones, ni con entrevistas ni con nada, porque era solo vanidad. Me decía que me quedara en mi casa con mi obra. Trabajando. Eso he hecho en los últimos cuarenta años. El ego, me decía, no deja nada.

En 1982 hubo una exposición excepcional en el Centro Colombo Americano: ‘Seis escultores abstractos en metal’. Los artistas eran monstruos: Negret, Ramírez Villamizar, John Castles, Ronny Vayda, Carlos Rojas y solo una mujer: Edelmira Boller.



Llamé a John Castles para preguntarle sobre ella y su invisivilidad permanente en el circuito, “no sé, no la conocí muy bien, me acuerdo de que era muy tímida y que era muy amiga de Ramírez Villamizar”.



Edelmira dejó de hacer esculturas tras la muerte de Ramírez Villamizar y estuvo cinco años deprimida, “me puse a pintar y a dibujar”. Pero el taller la esperaba; su necesidad de sacar chispas y unir el hierro la sacó de la oscuridad. La exposición de Salón Comunal tiene piezas históricas y piezas de 2022. Y todas son increíbles.



–Su obra es fantástica –me dice Claudia Hakim, directora del Mambo.

Tal vez –con 84 años– está llegando la hora de Boller; antes de irme de su casa pasé las manos por encima de una escultura hecha con los restos de una nevera y por otra que eran los alerones de un carro de los años cincuenta; había un recipiente lleno de estrellas de hierro oxidado y en su garaje –dispuestos en estantes– más y más esculturas y otras que están en proceso.

Hay Edelmira para rato.

El taller de Edelmira Boller es un lugar alucinante: tornillos oxidados, láminas de hierro y restos de industriales. Foto: Cortesía Bernardo Montoya

FERNANDO GÓMEZ EVHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

@LaFeriaDelArte

