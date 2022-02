¿No es extraño que alguien tenga guardadas en una bodega las obras de uno de los artistas mejor pagados del arte y solo ahora salgan a la luz?

Eso es lo que muchos se están preguntando al conocerse que en una exposición del Museo de Arte Moderno de Orlando (Florida, EE. UU.) se presentaba una serie de obras inéditas del artista haitiano-estadounidense Jean-Michel Basquiat.



¿Por qué el coleccionista privado que las guardaba no había aprovechado antes la millonaria cotización del trabajo de Basquiat en el mundo del arte?



Los interrogantes, por supuesto, desataron una polémica acerca de la autenticidad de las millonarias piezas de la muestra titulada ‘Heroes & Monsters’.



Se trata de 25 pinturas ‘nunca vistas antes’ de una colección privada y que fueron creadas en 1982 mientras el artista vivía temporalmente en Los Ángeles. Se almacenaron durante años y solo volvieron a la luz en 2012.



Todo explotó para el Museo de Arte Moderno de Orlando cuando The New York Times publicó un artículo que pone en duda la autenticidad de las obras.



El diario entrevistó a una serie de personas que se mostraron escépticas de que hayan salido de las talentosas manos de Jean-Michel Basquiat.



Ante esa situación, el director del museo, Aaron De Groft, aseguró en declaraciones recogidas por el periódico Orlando Sentinel que el artículo del Times era “una avalancha de inexactitudes” y que, “sin duda alguna”, se trata de creaciones del famoso artista.



Por su parte, la revista Forbes señaló que las 25 pinturas fueron autentificadas por Diego Cortez, el curador de arte que lanzó a la fama a Basquiat y quien dirigió el comité de autenticación del patrimonio del artista después de su muerte en 1988.La historia dice que Basquiat le vendió esas 25 piezas al guionista y productor de televisión Thaddeus Mumford por 5.000 dólares, una cifra irrisoria para lo que se estima valen ahora esas obras.

Pero The New York Times pone como ejemplo la pieza Untitled (Self-Portrait or Crown Face II), que está pintada sobre un cartón de un embalaje de la empresa de transportes FedEx, aunque la compañía supuestamente no comenzó a usar ese tipo de cajas hasta 1994, seis años después de la muerte del presunto autor. La intriga está servida.



