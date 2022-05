La pandemia llegó y en el mundo fantástico, Vampiro (Jorge Mario Escobar) y Vampiresa (Myra Patiño), amantes y actores de un teatro, no fueron ajenos a este hecho con todas sus consecuencias, especialmente en cuanto al encierro y la separación.

Pero hasta para estos seres de la fantasía hay esperanza y deciden ponerse una cita: pase lo que pase volverán a encontrarse en el teatro donde se está haciendo una representación tras la reapertura, y ese día ha llegado en forma de 'Dracovid', la obra teatral escrita por Sandro Romero Rey, que además dirige, y que se presenta martes y miércoles en el Teatro Libre del Centro, hasta el 11 de mayo.



Romero (Cali, 1959) es escritor, director de teatro, realizador, guionista y productor de radio, cine y televisión, así como docente y periodista cultural.

Licenciado en teatro por el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, máster en Artes Escénicas de la Universidad de París VIII (Francia), tiene un doctorado cum laude en la Universidad de Barcelona con su tesis ‘Género y destino: la tragedia griega en Colombia’.



Es uno de los grandes creadores colombianos y ahora pone en escena el humor y el horror, y lleva al público a ser parte del montaje.

Por estos días, además, dirige en la Casa del Teatro Nacional 'El pato salvaje'. Así que anda metido de cabeza en lo que le gusta.



Y de todo esto habló con EL TIEMPO.



¿Cómo, en su opinión, afrontan un par de vampiros la pandemia? ¿Cuál ha sido su mayor sufrimiento?

Los vampiros de la obra de teatro 'Dracovid 'son actores. Son payasos. La obra es un divertimento con el que intentamos jugar con la tragedia.



La fábula de los vampiros tiene sus convenciones muy bien establecidas (su inmortalidad, su hemofilia, sus fobias, sus inmersiones en el mundo del terror) y se ha consolidado gracias a la literatura y, sobre todo, al cine.



Incluso, sus parodias son ricas en películas inolvidables como 'La danza de los vampiros', de Roman Polanski, o 'Sangre para Drácula', de Paul Morrissey/Andy Warhol.



Nuestros vampiros de Dracovid son dos viejos habitantes de las tablas que se vieron obligados a separarse cuando cerraron los escenarios y no pudieron volver a actuar. Allí radican su dolor y, al mismo tiempo, las razones de sus comportamientos absurdos. Procuramos que el humor y el horror convivan a lo largo de una hora de representación con ritmo frenético.



¿Cuál es el gran valor como actores de estos vampiros?

Son, han sido, virtuosos. Y el gran drama de ambos es que están condenados a amarse para siempre. El amor es, con frecuencia, una experiencia terrorífica. Y, con el tiempo, se va convirtiendo en una broma de la nostalgia. La pareja de vampiros de Dracovid conviven con los recuerdos y mezclan el pasado con el presente, condenados a la temible eternidad de estar juntos.



¿Cómo les potencializó algunos sentimientos?

'Dracovid' nació de dos experiencias independientes. Por un lado, mi trabajo con el actor y clown Jorge Mario Escobar, con una obra que escribí y dirigí, 'El malo de la película'. La estrenamos en el 2009 y aún continúa en repertorio. Jorge Mario es ahora un gran director y pedagogo, conocido en el medio como el ‘Patrón del gag’. Por otro lado, unimos esfuerzos con la joven actriz Myra Patiño, egresada de la Asab, quien ha querido especializarse en eso que hoy se llama ‘el gótico tropical’.



Para ella escribí los monólogos 'Bathory: vigilia de sangre' y 'Fascinación mariana'. Hicimos algunas experiencias de teatro virtual durante la pandemia ('Agonista', 'La liberación del maestro') y actualmente trabajamos juntos en 'El pato salvaje', de Ibsen/Icke.



Decidimos entonces unir la técnica del clown con el lenguaje de los vampiros para hacer una farsa que hablase de la tragedia del covid-19, pero exorcizándola a través del humor.



Los vampiros están en la imaginación humana y hay quienes dicen que existen. Y hasta vivimos en un mundo vampiresco en este país, con tanta sangre derramada. Para usted, ¿qué significan estos ‘seres’?

Pertenezco a una generación de vampiros. A través de la literatura de Andrés Caicedo (de quien llevo años publicando sus obras completas), del cine de Luis Ospina ('Pura sangre') y de Carlos Mayolo ('Carne de tu carne', 'La mansión de Araucaima') he vivido y bebido muy de cerca de la sangre del mito.



La idea de los vampiros ha servido como metáfora para hablar del horror de nuestro entorno. En este caso, quisimos jugar con el género y, a través de la parodia, liberar nuestros propios temores. La experiencia con el público ha sido harto gratificante. Pero se trata de una obra que, a pesar del rigor en su partitura, se reconstruye noche tras noche. No hay nada más difícil en el teatro que hacer reír a todo el mundo.



'El pato salvaje' vuelve a estar en temporada. Y usted dirigiendo de nuevo, para gusto de quienes lo seguimos. ¿Qué le dice esto que sucede, dirigir con frecuencia, seguir en el arte como el primer día porque no envejece?

“Ya dormiré cuando esté muerto”, decía Fassbinder, decía Orson Welles. Ahora estoy en año sabático de mi labor como docente en el Programa de Artes Escénicas de la Facultad de Artes Asab.



Aprovecho para escribir un libro sobre Seki Sano y mis experiencias escénicas profesionales las he recuperado con mucho cariño, porque me dediqué durante seis años a ser coordinador del Programa de Teatro antes citado y no me quedaba tiempo sino para la Academia, labor que, por lo demás, siempre he desarrollado con mucho gusto, a pesar de los obstáculos. Y no, no envejezco, porque me acostumbré a los achaques de la existencia desde niño y aprendí a convivir con ellos. Por lo demás, pertenezco a la generación del rock, soy hijo de los Rolling Stones, de Patti Smith, de Leonard Cohen. Nuestro lema, para bien o para mal, siempre ha sido forever young. Hay que vivir y morir en los escenarios, como Molière.



¿Qué es lo que más le gusta de Dracovid?

La manera como se conformó el equipo. Somos una familia que fue creciendo sin proponérnoslo. Empezamos en la intimidad, escribí el texto y trabajé solo con los actores un par de meses. Luego se unieron los asistentes (Juana del Mar, Daniel Ortiz), los espacios donde trabajamos, el director de arte (Pablo Restrepo), los músicos (Ignacio y Daniel Rodríguez), el maquillador (Iván Piñacué), la diseñadora de vestuario (Ani Aristizábal), el videoartista (Lugo Bles), todos fueron entrando en el momento justo y, finalmente, la hospitalidad del Teatro Libre de Bogotá, uno de los escenarios sagrados de la ciudad, donde me he presentado por más de treinta años, cada vez que se da la oportunidad. Una vez armado el rompecabezas, nos lanzamos al vacío y no hemos parado de sufrir ni de reírnos.



Esta obra tiene cine, que es otra de sus pasiones. ¿Cómo se escogieron los segmentos de las películas?

Los fragmentos cinematográficos los filmamos nosotros mismos. Con los mismos actores de la obra, editados por Lugo Bles, a quien conozco desde hace siete años. Son homenajes a algunos clásicos del cine (especialmente al Nosferatu, de Murnau), grabados en el Teatro Colón de Bogotá, donde jugamos a los homenajes, a las parodias, a las creaciones y a las recreaciones. En uno de los videos actúo y hago la parodia del autor de los acontecimientos, con un efectivo maquillaje realizado por Iván Piñacué y Myra Patiño.



¿Por qué la temporada se realiza solo los martes y los miércoles?

Por un lado, porque con Myra Patiño estamos en temporada con 'El pato salvaje' hasta junio, de jueves a sábado. No podíamos posponer el estreno, por razones de agenda y, además, nos pareció interesante explorar estos días ‘muertos’ para el teatro. Está demostrado, durante la temporada de festivales, que el público asiste cualquier día, a cualquier hora y a cualquier precio, siempre y cuando haya ofertas atractivas que lo satisfagan. Bogotá es una ciudad que tiene la capacidad de brindar una oferta teatral los siete días de la semana, y con 'Dracovid' estamos probando esa posibilidad.



¿Dónde y cuándo?

Hasta el 11 de mayo. Martes y miércoles, 7:30 p. m. Teatro Libre sede Centro. Calle 12B n.º 2-44, Bogotá. Informes: www.teatrolibre.com