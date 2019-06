Doris Salcedo es una de las creadoras más importantes del arte contemporáneo y hoy por hoy una de las intelectuales más comprometidas con sus reflexiones de la violencia que no cesa: “No puedo quedarme en silencio, como si no estuviera pasando nada”, dice. “Creo que se demanda una respuesta urgente ante las permanentes noticias de asesinatos de líderes sociales”, explica.

Para ella es fundamental poner en la agenda pública tan dramática situación. Por eso, la artista y escultora bogotana, que forma parte del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, realizará este lunes una acción en la Plaza de Bolívar –a partir de las 7:30 de la mañana– a la que llama 'Quebrantos'. Se trata de un acto simbólico y de memoria en el que se escribirán en vidrio fracturado los nombres de 165 líderes y lideresas sociales asesinados desde la firma del acuerdo final de paz con la guerrilla de las Farc.



La artista está indignada. Considera que a la “terrible tragedia” del rosario de muertes ocurrido a lo largo y ancho de nuestra geografía se suma una indiferencia que a ella la asusta. “¡Esto tiene que parar!”, exclama. “Cada asesinato rompe el tejido social, nos fractura como país. Tengamos algo de compasión con esas personas”, le dice a EL TIEMPO con tono adolorido.

Ella define 'Quebrantos' como un duelo monumental que busca enaltecer y honrar la memoria de los líderes asesinados. “Toda la acción es una elegía elevada que busca evocar las presencias de estas víctimas cuya memoria se debate en la fragilidad del olvido”, argumentan, en un comunicado, los organizadores que acompañan a la artista en la iniciativa: La Comisión de la Verdad y la Universidad Nacional.



“Vuelvo a la Plaza de Bolívar para evitarles otro asesinato”, asegura la artista. A decenas de ellos los han acribillado frente a sus propios hijos, delante de la puerta de sus casas, en caminos veredales, en una esquina solitaria en la que no hubo testigos.

“Pero si, además, los olvidamos, si no recordamos sus nombres, los estamos volviendo a matar”, sentencia Salcedo.



De ahí que tomara este lugar para una manifestación estética que durará hasta la noche. “La Plaza de Bolívar es el corazón político del país”, explica. En ese espacio se dibujarán los nombres de los líderes muertos que luego serán reescritos en vidrio fracturado. Ella espera que el eco de su gesto sea tan potente que se extienda por el país.



No estará sola. La acompañarán en la reescritura 70 líderes sociales de distintas regiones –algunos de ellos acosados por inquietantes amenazas cada vez más frecuentes– y otros 300 voluntarios. Estas personas que ayudarán en el proceso son arquitectos, diseñadores industriales o gráficos. ¿El requisito? Un conocimiento adecuado del manejo de elementos cortantes para construir las piezas.

Un poema fúnebre

¿Y al final de la jornada qué? “Luego de esta acción, que es un poema fúnebre para traer los líderes asesinados a la vida, resultará una gran imagen que se fije en el corazón del posconflicto colombiano”, dice la curadora de 'Quebrantos' María Belén Sáez de Ibarra, directora de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional.



Según ella, se tratará de “una imagen brillante de luz, pero cuyos destellos son fracturas de pedazos de cielo y la oscuridad del gris plomo de estos días aciagos. Es la vista de un país roto, quebrado por la muerte de sus líderes”.



Para Sáez de Ibarra es una metáfora en honor a “nuestra mejor gente, la gente que deja el camino abierto al respeto a la vida y al amor para trabajar sobre los filos del silencio que deja la violencia”.

Salcedo vuelve así a la Plaza de Bolívar, en donde ha hecho intervenciones artísticas públicas de enorme impacto. Sus temáticas han abordado diferentes y estremecedores episodios que marcaron la historia del país. Por ejemplo, 'Sillas vacías' del Palacio de Justicia (2002). En esta, ella colgó en la fachada del Palacio de Justicia a las 11:35 a. m. –la hora precisa en la que murió el primer guardián, cuando el 6 de noviembre de 1985 el comando del M-19 irrumpió a punta de fusil– un grupo de sillas que simbolizaban el holocausto que dejó un centenar de muertos.



Otra fue 'Sumando ausencias' (2016), que hizo tras la derrota del sí en el plebiscito, el 2 de octubre de 2016, y que ella define como uno de los días más tristes de su vida. En esa ocasión, sobre mantos blancos escribió los nombres de un puñado de las 250.000 víctimas mortales que dejó la confrontación de medio siglo en el país. “Hicimos una gran mortaja para cubrir por completo la plaza”, recuerda.



Y también 'Fragmentos', que construyó hombro a hombro con mujeres víctimas del conflicto armado. Consta de tres espacios articulados en una superficie conformada por el metal fundido de las armas que uso la exguerrilla de las Farc.



“Es satisfactorio haber podido fundir treinta y siete toneladas de armamento. Ver que estas armas, que tienen un poder letal enorme, yacen inoperantes en el piso de un espacio para arte y memoria es muy importante. Ojalá pudiéramos fundir más, fundir todas las armas”, le dijo en su momento a EL TIEMPO. Hoy están en una vieja casona, en la carrera 7.ª n.° 6B-30, cerca del epicentro del poder político.



¿Cuál es su sensación estando sobre lo que fueron las armas de las Farc? “A mí me conmueve profundamente”, confesó en un diálogo con este diario. “Me parece que tiene una carga simbólica fuertísima. Me siento erizada frente a eso, porque uno sabe la muerte, la destrucción y el horror que generaron. Y eso se siente ahí muy vivo”. ¿Para qué las extendió? “Para pararnos y escuchar el silencio”, contó.



Ahora es lo contrario. Pide no guardar silencio sino recordar uno a uno los nombres de los líderes sociales asesinados. Mencionarlos, gritarlos, grabarlos en la memoria para que no los vuelvan a matar.

Dónde y cuándo

La intervención artística de ‘Quebrantos’ será este lunes, 10 de junio, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, desde las 7:30 a. m.



ARMANDO NEIRA

Editor de Cultura de EL TIEMPO