Doris Salcedo estuvo con madres de las víctimas que honra en su obra

La artista colombiana Doris Salcedo realizó una acción de memoria en la exposición Vidas Robadas, que se realiza en el espacio Fragmentos, ubicado en el centro de Bogotá.

En el lugar están las caras de 74 víctimas fatales de las protestas violentas ocurridas en Colombia entre el 2019 y este año.



“No están todos”, comentó Salcedo en una entrevista con este diario. “Tampoco están los que han perdido los ojos o las víctimas de la violencia sexual. Esperamos que la gente pueda recordar cada rostro, cada nombre; ojalá que el público que venga encuentre en su alma la empatía necesaria para que le duelan estas muertes. En ese momento podríamos pensar en parar la violencia. Antes no. Es imposible. Ellos no son una cifra. Y hay que honrar esas vidas”.

En la exposición hay un espacio en blanco en el que no hay fotos porque solo están reportados como desaparecidos. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Este miércoles 2 de junio, la artista plástica se reunió con en el lugar con María Elena Meneses, madre de Christian Hurtado Meneses; y Nury Rojas Sanabria, madre de Angie Paola Rojas, dos jóvenes que fallecieron en distintas circunstancias durante las violentas protestas que se registraron en Bogotá.



En un momento de mucha emotividad, las mamás de los muchachos hablaron de forma virtual con familiares de más víctimas de otras ciudades.



La exposición está acompañada de un poema del polaco Ósip Mandelshtam y fue curada por María Belén Sáez de Ibarra y por Salcedo.

Las madres de dos de los jóvenes muertos en protestas en el país. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Para su realización , Salcedo y Sáez de Ibarra empezaron un trabajo colectivo; se unieron con el medio independiente Cuestión Pública, estudiaron los testimonios de las familias de las víctimas que han muerto en las protestas civiles en los últimos tres años; hablaron con la Defensoría del Pueblo, la ONG Temblores y Human Rights Watch, entre otras fuentes de información.



"El dolor duele. Pensar que el dolor no duele es absurdo. Pero lo que nos falta en Colombia es que nos duela más. No hay terapia. El dolor duele todos los días, en todo momento; hay días en que uno no puede más con su alma. Pero lo que me pasa como individuo es insignificante en comparación con lo que están viviendo las madres de Santiago, de Kevin, de cualquiera de estos muchachos. Tenemos que darles el espacio a ellos, ver lo que están viviendo: el valor de sus vidas", agregó Doris Salcedo en la entrevista.





