Empieza el baile de Mickey Mouse y sus amigos en Bogotá

Mickey Mouse, el Rey León, la Bella y la Bestia, Mulán, Aladdin y su amigo el Genio, Woody y Buzz, de Toy Story; Elsa de Frozen: una aventura congelada: estos y más personajes del gigante del entretenimiento Disney usualmente aparecen juntos en maratones de televisión o de cine, pero desde este jueves compartirán otro escenario: una pista de hielo en Bogotá.

Ellos serán algunos de los protagonistas del espectáculo Disney on Ice: 100 años de magia, el cual se presentará hasta el 18 de julio en la Gran Carpa de las Américas, en Bogotá. De esta manera, la producción escénica concluye una gira en Colombia que también tuvo funciones en Cali y en Medellín.



En escena, o mejor en la pista, aparecerán más de 50 personajes que se han vuelto famosos en las series de televisión y películas de Disney, como la Cenicienta, Ariel, la protagonista de La Sirenita; el Pato Donald, Rapunzel, Blancanieves y los protagonistas del filme Buscando a Dory, entre otros.

La producción es dirigida por Patty Vincent y cuenta con las coreografías de Sarah Kawahara, canadiense de ascendencia japonesa que fue patinadora sobre hielo y, además de su trayectoria escénica, ha trabajado en producciones cinematográficas como Blades of Glory y I, Tonya, protagonizada por Margot Robbie.



Son 49 bailarines (23 hombres y 26 mujeres) los encargados de darles vida a estos populares seres fantásticos en una pista de hielo que tiene 36,5 metros de ancho por 21,3 de largo.



Uno de esos bailarines es Nicholas Fernández, quien le da vida a Aladdin, y que, en charla con EL TIEMPO durante la presentación del espectáculo en Cali, comentó que hace años veía a los patinadores que interpretaban a ese personaje, así que trataba de copiar sus movimientos.



“Tengo toda mi vida patinando, de modo que hacer parte de este espectáculo implica muchas horas de esfuerzo, antes y durante los espectáculos (...) Fueron muchas horas de ensayos y trabajos hasta lograr el punto que quería para el personaje”, afirmó.

Y es que, además de sus rutinas de baile, los protagonistas deben tener una capacidad interpretativa para capturar los gestos de sus personajes. A este trabajo se le suman 30 canciones que se volvieron reconocidas por las bandas sonoras de las producciones, como Libre soy, de Frozen; Hay un amigo en mí, de Toy Story, y Hakuna Matata, de El Rey León.



Ese entramado de canciones, coreografías y personajes se va armando gracias a los maestros de ceremonias, Mickey Mouse y Minnie.



En el elenco también hay un artista latinoamericano, el brasileño David Faría, quien trabaja en estos montajes de Disney desde hace doce años e interpreta al príncipe Naveen, uno de los protagonistas de La princesa y el sapo, que en la historia se convierte en el animal del título.



“Combinamos lo artístico con lo deportivo, y el resto, pura magia. Yo lo disfruto, pues me gusta correr, bailar y mi deporte favorito es el patinaje sobre el hielo”, le dijo Faría a este diario.



En términos de producción, todo el equipo de trabajo está conformado por 70 personas; además, se utilizan 225 trajes durante el espectáculo y cada uno requiere entre 5 y 7 metros de tela. Por otro lado, el escenario pesa alrededor de 12 toneladas.



Durante la temporada 2018-2019, Disney on Ice: 100 años de magia se ha presentado en 29 ciudades, acumulando un recorrido de más de 23.000 kilómetros.

Según la productora de este espectáculo, Nicole Feld, este montaje es, “de lejos”, el show más largo de Disney On Ice, que tiene varias producciones en su repertorio.

¿Dónde y cuándo?

Funciones desde el 18 hasta el 18 de julio (excepto el 22 de julio), en la Gran Carpa de las Américas. Carrera 39 n.° 20A–52, Bogotá. Informes de horarios, en la página www.eticket.co. Boletas desde 60.000 hasta 291.000 pesos.

