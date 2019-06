El emotivo discurso de Sergio Trujillo tras ganar el premio Tony

"Para todos ellos que estén escuchando en este momento, quiero que sepan que si yo,

Sergio Trujillo, nacido en Cali, Colombia, puedo llegar a tener este momento, tú también lo podrás hacer".



Con esa frase en español, expresada con una emoción casi cubierta de lágrimas, el coreógrafo colombiano Sergio Trujillo finalizó su discurso en la noche del domingo en el Radio City Music Hall de Nueva York, tras alzarse con el premio Tony, que reconoce lo mejor del teatro estadounidense.

El artista caleño logró el galardón por la coreografía del musical 'Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations', coronando así su carrera de 30 años en Broadway, el circuito más importante del teatro comercial, al que llegó como bailarín y en el que luego se consolidó como coreógrafo.

Trujillo ya había estado nominado a los Tony en la misma categoría por el musical ‘On Your Feet!’, sobre la vida de la cantante cubana Gloria Estefan. En esta ocasión, su trabajo prevaleció al de los espectáculos 'Choir Boy', 'Kiss Me, Kate', 'Tootsie' y 'Hadestown', que fue elegido como el mejor musical del año.



La emoción de Trujillo, tras escuchar su nombre, estuvo acompañada por una cascada de aplausos de los asistentes. El caleño, que saltó de la alegrías tras recibir el premio, aseguró que era muy afortunado, tenía mucho amor en su vida y muchas personas que lo han apoyado en su carrera.



Tras destacar el trabajo del equipo de 'Ain’t Too Proud', que cuenta la vida del grupo musical The Temptations, Trujillo agradeció a su familia colombiana por enseñarle a amar la música y la danza.



"Mami, esto se lo dedico a mi papá y a mi hermano", dijo, y luego recordó a su esposo, Jack Noseworthy, que ha estado con él 30 años.

Pero fue su frase final la que generó una ovación de pie del auditorio del Radio City Music Hall, pues el artista colombiano le dejó un emotivo mensaje a los inmigrantes.



"Yo llegué a Nueva York hace más de treinta años como un inmigrante ilegal. Soy la prueba, para todos aquellos soñadores, de que el sueño americano todavía está vivo, solo tienen que seguir luchando porque van a venir cambios", dijo. El público entonces respondió emocionado con aplausos y gritos.



