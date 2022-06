El caleño Diego Fernando Arce, de 47 años, lleva 15 años dedicado a la fotografía. Su pasión por las imágenes, las cámaras y los lentes no fue una inquietud de la niñez, más bien un talento suyo que estuvo escondido hasta de sí mismo durante mucho tiempo.

Diego Arce es caleño y tiene 15 años de experiencia en fotografía. Foto: Diego Arce

“Empecé en la fotografía porque un amigo me preguntó: ¿Por qué no estudias fotografía y te compras una cámara? -relata- Yo nunca había pensado en este oficio ni había tomado fotos”.



Pero aceptó el consejo e ingresó a la Escuela de Fotografía del Valle. Fue allí donde descubrió que tenía talento. “Me fui metiendo en el tema y me gustó muchísimo. Tanto que fui el mejor de la clase”. Aún recuerda la pasión con la que realizó el trabajo final en el primer curso de fotografía que tomó: “Me rebusqué las fotos, tomé fotos de karate, del campeón nacional de natación, tomé otra imagen nocturna, busqué a una amiga que es modelo. Y fui el primero de la clase”.

Ser el mejor tuvo sus ventajas, su profesor lo recomendó en una revista.



“Era Manualidades, pero llegaba a varios países. Empecé como aprendíz, pero pagaban bien - recuerda- empecé a adquirir más nivel. Después hice fotografías de moda, de producto, de vestidos de baño, de bebés, de decoración”.



Al terminar su tiempo en la revista se volvió independiente. Hizo de todo tipo de fotografía. Desde bodas y cumpleaños hasta fotografías para McDonalds y Golti y una rama que describe como peligrosa pero apasionante: La fotografía aérea.

Un fotógrafo que quiere enseñar

Diego Arce piensa que la fotografía aérea es apasionante, pese a tener sus peligros. Foto: Diego Arce

“Actualmente, llevo 15 años viviendo de la fotografía -explica Arce-. También soy comerciante de equipos fotográficos, me conocen como vendedor confiable en todo el país. Además, me gusta enseñar, dar clases”.



Su gusto por enseñar llegó incluso antes que la fotografía. Arce incluso daba clases de música antes de tener en sus manos la primera cámara. Porque desde niño estudió piano y hacía música en la iglesia cada semana. Después enseñó lo que sabía de música, pero esa temprana faceta suya se quedó como hobbie en su vida. Y le dejó, además, el gusto por transmitir el conocimiento adquirido, algo que aplica aún pero a las técnicas fotográficas que comparte en clases personalizadas.

“Lo primero que se necesita -resalta- es que a uno le guste. Para hacer fotografía hay que estudiar. No es cosa de aprenderse cinco cositas y quedarse ahí, sin progresar. Se tiene que seguir estudiando. Prepararse, especializarse para crecer, si no, se queda a medias. No soy el super profesional, pero he estudiado bastante, he hecho fotografía editorial, de producto, de modas y para cualquiera de estas cosas, lo primero es que le guste. Después, estudiar, hacerlo con profesionales, y practicar muchísimo. Porque muchos se quedan en el tutorial de Youtube. Y no es lo mismo, porque el profesor te corrige los defectos en seguida. Porque si haces solo un tutorial nadie te corrige. Entonces, puedes creer que te quedó bien y puede estar mal”.



Como vendedor, dice Arce, conoce a muchos fotógrafos que sobresalen porque no se quedan en el conocimiento básico. “La clave es prepararse, invertir en equipos y conocimiento. Conozco a muchos que invierten en asistir a congresos y cursos, viajan, hacen masters, se especializan, y buscan escenarios. Viajan, por ejemplo, al desierto de la Tatacoa a hacer fotografía nocturna. Y eso les ayuda a subir el nivel”.

Es lo que Arce busca inculcarles a sus alumnos. Sus clases son personalizadas -aunque si se forma un grupo, también puede hacerlo-. Primero evalúa el grado de conocimiento de la persona sobre la fotografía y ese es el punto de partida. “Si alguien va a aprender conmigo, es teoría y práctica a la vez -dice-. Estoy con el alumno enseñándole, corrigiendo, mostrándole cómo lo hago y ayudándolo. Esto es de mucha práctica, porque la gente puede tener mucho talento escondido, como yo, que no me imaginaba vivir como fotógrafo y, gracias a Dios, me va bien con eso”.



Para comenzar, Arce no piensa primero en un aula de clases, sino en un escenario donde haya mucha naturaleza para aprender el uso de diafragmas y velocidades, de composición y hasta de retrato. “Es mejor en lugares abiertos, con muchas plantas, como el Jardín Botánico, por ejemplo, que es un lugar seguro, con lago, árboles, flores y puentes. Allí se puede practicar mucho”.

Para él fue en la práctica donde descubrió su talento. “Lo descubrí cuando cogí la cámara para ponerme a estudiar. Uno con solo con la cámara no lo sabe usar, pero al estudiar supe que podía hacerlo”. Y no era solo cosa de hacer click. Arce todavía se emociona cuando habla de la fotografía aérea, que no solo deja buenos ingresos sino que tiene una magia especial.



“Hice imágenes áreas para una empresa de turismo. Tiene una parte peligrosa, porque muchos helicópteros han caído haciéndola, por eso la cobran costosa. Iba en dos helicópteros. Yo dirigía la operación, el otro helicóptero hacía las tomas. Iba diciéndole: pare, suba, baje. Fue todo un tour por el Valle del Cauca”.

Y tanto en este tipo de imágenes, como en las de producto o en las de modelaje, el consejo siempre la esencia es la misma: aprender y perfeccionar la técnica a punta de práctica y, dar un paso más allá, seguir profundizando. “Si uno conoce esos secretos, ya domina la foto. Uno sabe cómo es, hacer por ejemplo esas fotografías de hamburguesas donde todo está en el aire, los panes, las cebollas, todo, y luego lo que queda es pulirse”.



Así lo hizo Arce. Primero desde la revista donde comenzó, después al lado de un fotógrafo de eventos que le enseñó sus trucos en fotografía de bodas y otras celebraciones. Y después, gracias al estudio pasó a fotos de modelos y producto. Ahora, con 15 años de experiencia en este oficio el camino que quiere seguir pasa por viajar haciendo imágenes y enseñar cada vez más, algo que para él es apasionante, aún en estos tiempos en los que el celular en mano hace que cada uno se sienta fotógrafo.

“Sí se puede hacer una buena foto con celular,en algunos casos. Pero nunca es igual a la cámara -dice-. Mucha gente no contrata fotografías porque cree que el celular le va a dar lo mejor. Pero nunca igualará el resultado que da una buena cámara fotográfica”.



Por el momento, Arce viaja por el país haciendo todo tipo de imágenes. Pero quiere ofrecer sus clases de fotografía en Bogotá. Quienes estén interesados en aprender pueden contactarlo en el teléfono celular número 3178853035

