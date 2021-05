Dibujos, pinturass y esculturas de Bob Dylan llegan a EE.UU. 

El Museo de Arte Patricia y Phillip Frost de Miami anunció que traerá a partir de noviembre próximo Bob Dylan: Retrospectrum, una muestra de la obra visual de esta leyenda de la música rock y premio Nobel de Literatura, que cumple este mes 80 años de vida.

Se trata de la exposición "más amplia y detallada" de la obra del músico "jamás vista en suelo estadounidense", según la institución de la Universidad Internacional de Florida (FIU).



La muestra de este músico estadounidense, autor de composiciones clásicas de la historia de la música contemporánea como Blowin' In The Wind, The Times They Are a-Changin y Like A Rolling Stone, se inaugurará el 30 de noviembre.



La exposición, que abarcará seis décadas de dibujo, pintura y escultura de Dylan, se concibió inicialmente para Shanghái en 2019 y fue la más visitada de esa ciudad china.



"Bob Dylan es un artista fecundo, reconocido con razón como una de las figuras definitorias de la cultura popular durante más de medio siglo", manifestó Shai Baitel, director artístico del Museo de Arte Moderno (MAM) de Shanghai en un comunicado de FIU.



Las pinturas, dibujos y esculturas de hierro de Dylan han inspirado a los principales museos y galerías de todo el mundo. La primera exposición de su obra de arte, 'The Drawn Blank Series', se presentó en 2007 en Kunstsammlungen Chemnitz (Alemania).



Desde entonces, su producción ha sido llevada a muchas instituciones como la National Portrait Gallery, en Londres (Reino Unido); la Galería Nacional de Dinamarca, en Copenhague; el Palacio Real de Milán, en Italia, y el Museo de Arte Moderno de Shanghái.



"Vimos el profundo impacto y alcance del trabajo de Dylan en Shanghai, donde cientos de miles vinieron a experimentar y participar con su notable creatividad, observaciones únicas y comentarios sociales", señaló Shai Baitel.



Paralelamente a la exposición, el centro de humanidades y artes de FIU, conocido como Wolfsonian Public Humanities Lab (WPHL), presentará un simposio que explora las innumerables facetas de la carrera y la influencia cultural de Bob Dylan.



El artista fue galardonado en 2016 con el Nobel de Literatura por "haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de las canciones de EE.UU".



En diciembre pasado, el cantautor vendió los derechos de todo su catálogo musical, que engloba más de 60 años, a Universal Music Publishing Group (UMPG).