Detalles de la primera misión que busca extraer objetos del galeón San José

El 2023 fue un año de anuncios y escándalos alrededor del galeón San José. Si bien el presidente Gustavo Petro advirtió que la meta de su gobierno era extraer los restos del fondo del mar Caribe, la supuesta pérdida del sobre sellado que contenía las coordenadas de su ubicación y otras denuncias sobre un saqueo sistemático del lugar –hechas por la Veeduría de Patrimonio Sumergido–, así como la definición de una mesa técnica y la organización de un debate con investigadores e historiadores en Cartagena pusieron a la embarcación como eje de muchas conversaciones.

El ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, es el titular de una mesa multidisciplinar con carácter técnico que se designó para coordinar la investigación, la definición de una posible alianza público-privada para una futura extracción, y para manejar y organizar los tiempos que se emplearán en rescatar los restos de este pecio arqueológico, como ha insistido el Gobierno que se reconozca el galeón y no como un tesoro que se hundió y que dio pie a una leyenda de piratas y corsarios. Junto al ministerio están el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), la Dirección General Marítima y la Armada Nacional, la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).



Precisamente, el miércoles las instituciones involucradas, en cabeza de Correa, se reunieron con el presidente Petro en la Casa de Nariño para presentarle el plan a seguir.



Como lo había adelantado el ministro de Cultura en una entrevista con EL TIEMPO hace tres semanas, “la idea es tener una primera exploración en marzo del próximo año con la Armada colombiana, con capacidades nuestras, para poder hacer una extracción parcial de algunas cosas para entender la materialidad. Una vez con eso extraído podemos saber si se establecerá una alianza público-privada (APP) por el costo tan alto que significa una extracción”.

Alrededor del hallazgo arqueológico la vida marina es muy dinámica. Foto: Armada Nacional

Durante el encuentro, se le presentó al primer mandatario un proyecto –que contará con tres fases, la primera a ejecutarse en 2024–, que detalla la compra y el equipamiento de un buque en donde se realizarán las investigaciones y se analizarán las piezas que se logren extraer.



“Este es un proyecto distinto a los que se intentaron en gobiernos previos. Es cien por ciento nacional, con capacidades colombianas, capacidades públicas, es decir, es el Estado el que se va a comprometer a hacer este primer proyecto. Una vez tengamos la noticia de qué se puede hacer con el pecio arqueológico, haremos un segundo movimiento”, explicó el ministro en una entrevista con Noticias Caracol.



Previamente a la extracción, a mediados de febrero, el ministerio organizará un debate con expertos en Cartagena, durante el que se explicarán todos los pasos iniciales de la exploración e investigación de los restos del galeón.



Luego, dependiendo del clima y las mareas, se realizarían las primeras extracciones entre marzo y mayo del próximo año, cuyos resultados “serán públicos y abiertos”, según dijo el funcionario.

El encanto del galeón

El galeón San José llevaba a España riquezas de las colonias. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cuál es el encanto del galeón San José? ¿Algún día saldrán a flote sus secretos? Esta es una larga historia comercial, sangrienta y humana. El barco de bandera española fue impactado de forma certera sobre las 7:30 de la noche del 8 de junio de 1708. Los responsables fueron piratas ingleses y en pocos minutos se fue el fondo del mar, según los documentos de la época, justo frente a las costas de la isla de Barú, cerca de Cartagena, en el Mar Caribe.



Tuvo una pérdida de vidas inmensa: 400 militares y unos 160 civiles (solo sobrevivieron 11 personas, pero no se sabe qué sucedió con ellas). Y en cuanto a la carga se habla de joyas, piedras preciosas de las colonias (Perú y Bolivia, entre otras), oro, plata y cerámicas. También documentos, encomiendas, todo un legado histórico. El cálculo de lo que transportaba es de 10.000 millones de dólares. Pero el fin de los piratas ingleses no era hundir el barco, sino robar su carga, algo que no ocurrió. Procedente de Portobelo (Panamá), allí había recogido gran cantidad de cosas de las colonias, especialmente del virreinato de Perú. Luego de llegar a Cartagena, el barco partiría a España después de varios años en este lado del mundo.



El anuncio del hallazgo del galeón San José sucedió el 4 de diciembre de 2015, luego de que dos robots submarinos de la empresa suiza Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MAC) tomaran 6.000 fotos, a 80 cm del lecho marino.

En esta foto, hecha con 6.000 fotos tomadas a 80 centímetros de cada objeto que hay a 600 metros de profundidad, se observan, entre otros, los cañones del galeón San José. Foto: Propiedad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)

Hace unos meses, la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido (VNPCS), liderada por el historiador Francisco Muñoz, denunció que “ninguna entidad daba razón concreta del paradero del sobre sellado que contiene las coordenadas de ubicación de la embarcación en el fondo del Mar Caribe”. Los comentarios generaron un escándalo mediático que pusieron en el ojo del huracán al Ministerio de Cultura y al Archivo General de la Nación (AGN), este último encargado de custodiar el sobre que es propiedad de Mincultura. Sin embargo, en una carta enviada a este diario, esa cartera ministerial desmintió las denuncias y confirmó que las coordenadas estaban en su posesión.



“Imagínense semejante tesoro sin inventario en las aguas de uno de los países más corruptos del mundo”, así resume el veedor Francisco Muñoz el supuesto saqueo sistemático de la zona donde se hundió el galeón San José hace más de tres siglos. En 2021, él mismo presentó una denuncia en la Fiscalía por el saqueo de la embarcación, con base en una investigación hecha por un especialista de la universidad de Southampton (Inglaterra) que muestra indicios claros de “intrusión violenta”.



Sobre su responsabilidad como salvaguardas del galeón, la Armada Nacional le respondió a EL TIEMPO en ese momento que “se llegó a la conclusión de que el contexto arqueológico no se ha visto expuesto a ningún saqueo sistemático (…) por medio del estudio de áreas de control y puntos de detalle se evidenció que ningún tipo de modificación se ha presentado, más allá de los factores naturales del entorno”.

Y agregó: “Se desconocen las fuentes de información investigativas y científicas, así como su equipo especializado en el tema que posee la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido (VNPCS) que le permite aseverar que el contexto ha sido saqueado sistemáticamente. Estaremos prestos a seguir respondiendo los requerimientos por parte de la veeduría, tal y como se ha realizado hasta la fecha por distintos medios”.



Sin embargo, posterior a estas respuestas, intentamos tener una entrevista en profundidad con la Armada Nacional, pero se abstuvieron de concederla, asegurando que la vocería en el tema del galeón la tiene el Ministerio de Cultura.

Gobierno colombiano respondió a Sea Search Armada que tendrá que costear la operación para verificar si el galeón está en sus coordenadas. Foto: Archivo particular

La directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) aprovechó ese instante para hacer varias precisiones: “El galeón San José no es un tesoro, no lo podemos tratar así. Según la legislación colombiana, el galeón es parte del patrimonio arqueológico de la nación, del patrimonio sumergido, y además es un bien de interés comercial, es decir, que su integralidad es un bien inembargable, imprescriptible, inalienable y como tal debe ser tratado y considerado. En términos de la seguridad, tanto la Armada Nacional como la Dirección General Marítima (Dimar) han cumplido a cabalidad con el compromiso que tuvieron desde el inicio de cuidar, de proteger, de monitorear, de garantizar que el galeón San José no haya sido intervenido”

En paralelo, el Estado colombiano sostiene desde el año pasado un litigio con Sea Search-Armanda (SSA), que presentó una demanda por diez mil millones de dólares, alegando que ubicó primero el naufragio en la década de 1980 y exigiendo que en una eventual repartición, le correspondería el 50 % de los tesoros.

La compañía estadounidense ‘cazatesoros’ logró que la Corte Permanente de Arbitraje aceptara la acción judicial al considerar que Colombia, supuestamente, violó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y “expropió de forma ilegal” lo encontrado. La compañía americana critica que el Ministerio de Cultura en 2020 declaró el galeón como un ‘Bien de Interés Cultural Nacional’.



Siguiendo este proceso, la semana pasada, se llevó a cabo una audiencia en Bogotá, en la que Colombia presentó sus pruebas. Por el momento, se desconocen los resultados o detalles de la diligencia. Colombia le había solicitado al tribunal desestimar la demanda al considerar que son “inexistentes” los reclamos de la empresa. “Lo que tenemos es un caso creado por abogados sofisticados para obtener jurisdicción internacional que de manera evidente nunca ha existido”, reiteró Martha Zamora, saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

@CulturaET

