Delirio baila ‘El chachachá del diluvio’

El Poeta, el Ángel, el Bailarín Errante, el Piruncho, la Mujer de los años 60, la Hermana Misionera y la Mujer Rastafari son los siete personajes elegidos para salvarse del segundo diluvio que ya llega a la Tierra.

Esta vez, los personajes no salieron de la inspiración del comité de Delirio, la escuela de circo y salsa de Cali, sino de la pluma de Medardo Arias, escritor y periodista, autor de El chachachá del diluvio, en cuya obra se inspiró el montaje de la escuela que hoy se inaugura en la carpa del grupo.



Para Arias, es un motivo de orgullo que su novela, “que se puede bailar, haya sido traducida al lenguaje de circo, la salsa y la orquesta”. Incluso, estuvo en las audiciones de los personajes en la escuela Delirio y cuenta que esta pandilla, que fue escogida para salvarse del diluvio, manda a construir “un arca en el Pacífico, en Mulatos y Vigía, en Nariño, donde hay unos artesanos navales que hacen barcos de madera. Se hacen a la mar una noche de diciembre, con el fondo musical de All You Need is Love, de The Beatles”.



Los asistentes a El chachachá del diluvio estarán inmersos en el montaje desde su llegada esta noche, pues en la entrada de la carpa los recibirá el llamado que hace la naturaleza para que la cuidemos y que será presentado a través de las riquezas naturales que tienen Cali, el Valle y la costa Pacífica colombiana.



“En el comité creativo estábamos pensando en una obra que motivara, además, a cuidar la naturaleza y me acordé del libro de Medardo, que ahora ponemos en escena”, dice Andrea Buenaventura, directora de la fundación Delirio.



En total, el espectáculo tiene 200 artistas, cuatro escuelas de salsa, una escuela de circo, una orquesta y 300 prendas de vestuario. Fueron 14 los coreógrafos del montaje.

“Seleccionar una obra y llevarla al escenario es un trabajo de más de un año y, además, en esta ocasión quisimos profundizar más en Cali, en los rasgos del Valle y del Pacífico mismo”, dice Buenaventura.



El mensaje para embarcarse en el arca se la da el Ángel al Poeta en un parque de Cali, en los años 60, y le advierte que él y sus amigos son el prototipo de una nueva raza, motivo por el cual deberán navegar 40 días con sus noches.



Sobre esta premisa, tanto Arias como Delirio trabajaron en el hecho de que “la naturaleza siempre avisa, solo hay que saber oírla. Todo evento natural tiene un mensajero; algunas veces es el calor, otras veces es la lluvia, puede ser la nieve o la marea, muchas veces es el temblar de la tierra o el soplo de un viento. Algunas veces son los ángeles”. Y si se trata del Pacífico, hay que agregarle la magia de este lugar del mundo.



Buenaventura finaliza contando que este ha sido un gran año para Delirio, que ahora tiene dos funciones al mes en su carpa de Yumbo, que son aparte de sus espectáculos itinerantes.



“Es muy satisfactorio que el 64 % de los asistentes a la carpa sean turistas, y el 50 % de esta cifra son extranjeros, lo que consolida nuestro trabajo. Nos gusta que la gente venga a Cali y que Delirio sea parte de ese viaje, porque nos hace más fuertes como un producto turístico patrimonial”, dice.

¿Dónde y cuándo?

Hoy y temporada de Feria de Cali, del 26 al 30 de diciembre. 9 p. m. Carpa Delirio, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Carrera 26 n.° 12-328, Zona Industrial Yumbo. Informes: 310-3726591. Boletas: desde 115.000 a 240.000 pesos.



CULTURA