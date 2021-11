Débora Arango: Google recuerda a la primera heroína del arte colombiano

Débora Arango fue una artista, la primera gran heroína del arte colombiano; se burló del gobierno, de las dictaduras y de la iglesia. Fue feminista en una época en la que ni siquiera se usaba ni se conocía la palabra feminismo en una Medellín pacata, conservadora y provinciana. En septiembre del 2003, cuando Débora tenía 96 años, tuve la fortuna de entrevistarla y pasar una tarde con ella para un perfil de Gatopardo.



(Le puede interesar: 'La Chilindrina' entra a los Guinness World Records por longevidad)



Hoy, la maestra de maestras, estaría cumpliendo 114 años y Google lo celebra con su icónico doodle. Y es la excusa perfecta para recordarla y visitar sus obras en el Banco de la República y, sobre todo, en el MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín), donde está la mayor parte de su legado.

No deje de leer: ‘Misi Producciones estuvo a punto de cerrarse’, revela Felipe Salazar)



¿Por qué es importante Débora Arango? Porque en los años cuarenta –cuando la pintura en Colombia todavía era académica y de temas sosos– ella pintó putas y borrachos; pintó la calle como nadie. Fue la primera mujer que se puso al volante de un carro en Medellín y probablemente en Colombia. Su carro era un Ford azul. No usaba faldas, sino jeans. Y el auto, además de usarlo para cobrar facturas de la empresa de sus papás, lo aprovechaba para conocer los barrios de tolerancia de Medellín. Frenaba, sacaba su libreta y retrataba lo que no veía la alta sociedad paisa. “Pobres mujeres”, me dijo, “llevaban una vida sufrida y amarga”. Los desnudos de sus mujeres llevan el peso de la vida.



(Lea además: ¿Qué subastó Christie's que Colombia, México y otros países no querían?)

Facebook Twitter Linkedin

Débora Arango con una de sus obras. Foto: Javier Agudelo

El día que estalló el ‘Bogotazo’, Débora se pegó de la radio y pintó todo lo que decían los locutores de la época. Su pintura, por supuesto, no es solo un registro periodístico de los hechos. El simbolismo de sus cuadros siempre resulta brutal. Hay una imagen de una mujer besando el anillo de un obispo que resume toda la arrogancia de la iglesia. Y otra de un monje sentado en una bacinilla que habla de la humanidad de los curas. En la política no fue menos: pintó presidentes y ministros como buitres, murciélagos, sapos verrugosos y otras alimañas apestosas cubiertas con la bandera de Colombia.



(Le puede interesar: El artista Oscar Murillo refleja "el colapso del tiempo" en Roma)



Débora vivía en una gigantesca casa en Envigado, Casablanca, que le dejaron sus padres a ella y a sus siete hermanas para que no tuvieran que vivir “arrimadas ni a la sombra de ningún hombre”. Cuando la conocí tenía puesto un crucifijo del tamaño de su pecho, “dijeron que era atea, mentira, mentira”, me dijo. La trataron de borracha y libertina, pero nunca se tomó un trago; la amenazaron con excomulgarla. Era una mujer correcta y maravillosa que le abrió los ojos al país, pero que una mujer dijera lo que tenía en la cabeza era un pecado. Y por eso la humillaron y su obra desapareció durante casi 40 años; pero su fuerza era incontrolable. Débora murió en 2005. El billete de 2000 lleva su cara. Su nombre es obligatorio en todas las clases de arte. Y hoy –sin duda– es la santa patrona del arte colombiano.



Fernando Gómez Echeverri

EDITOR DE CULTURA