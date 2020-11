‘De parche y amigos’, el espacio fiestero de César Mora

César Mora no pierde su caleñidad. “Nosotros, mientras tengamos salsa en la vida, nos sobreponemos a las a las dificultades. Yo conservo eso, que sin baile y sin música, nada, por eso siempre están en mí”, dice.

También, para ratificarla, están las reuniones con su familia valluna en Bogotá, con la que comparte marranitas y otras maravillas culinarias. Ahora, sin verse, a menos que sea por alguna aplicación, se dejan delicias caleñas en las porterías de los edificios donde viven.



Con lo anterior, en parte, ha soportado esta pandemia. Con nostalgia cuenta que su último día de grabación de la telenovela La nocturna, de Caracol, fue el pasado 14 de marzo.



“Ese día paramos y me metí en mi casa. No salgo mucho, salvo a lo que necesito y a pasear a mi perro en el parque”, cuenta Mora.



Pero ha ido soltando un poco. Ahora sale los jueves a ensayar y los viernes a hacer De parche con amigos, propuesta que se emite desde el Teatro Nacional La Castellana, un espectáculo al que invita a músicos para hablar de su vida y cantar.



Desde este lugar del norte Bogotá arranca a las 8:30 p. m. y no hay límite de tiempo, aunque lo mínimo es una hora. Al público le llega vía streaming, y por allí ya han pasado Adriana Lucía, Marcelo Cezán y su esposa, The Mills y los Rolling Ruana, entre otros.



“Estamos ante un gremio muy golpeado. Los actores intentan haciendo teatro virtual, mientras que los músicos les apuestan a los conciertos por internet. Andamos levantándonos a vivir el día a día, sin saber aún qué más puede pasar”, dice Mora.



De ahí su voluntad para hacer este espectáculo en el que Mora (nacido como César Augusto Mora Hernández el 25 de junio de 1960) está con seis músicos apuntándole a que los sonidos sanan.



De hecho, su historia con la música y la actuación empezó casi al mismo tiempo, porque cuando llegó a Bogotá e ingresó al Teatro Libre, también formó una orquesta, El Son del Pueblo (en Cali había estado en tríos), que era parte del grupo teatral y, de paso, prendía la rumba en sitios salseros de la ciudad.



Y, aunque en sus más de 40 años de vida artística sus dos oficios han ido de la mano, la gente lo conoce más como el actor de María Magdalena, Loquito por ti, Sin senos sí hay paraíso, La esquina del diablo, El laberinto de Alicia, Dr. Mata, Escobar, el patrón del mal; La mariposa, El Zorro, Hasta que la plata nos separe, Todos quieren con Marilyn, Pobre Pablo, Yo soy Betty la fea; Música, maestro y Romeo y Buseta.



En esta última representó a Jibarito Grajales, un bugueño que siempre decía que el Milagroso de esa ciudad era su mánager y a él se encomendaba para todo.



Este personaje lo hizo devolverse a Colombia definitivamente desde Houston (Estados Unidos), a donde se había ido a vivir.



Desde allí había venido por temporadas a participar en La historia de Tita y El confesor, pero Jibarito lo hizo retomar su vida en Colombia.



Su trasegar en las artes lo formó en distintas áreas, incluido el cine, de ahí que hacer De parche y amigos, que se emite en vivo y en directo, lo muestra como un conocedor de todos los momentos del oficio. “Ahí estamos sin posibilidad de corte, hay que seguir siempre”, dice.



Agrega que su nombre sonó en el Teatro Nacional para hacer este espectáculo, y cuando se lo propusieron dijo que sí sin pensarlo dos veces. “Amo esto, que tiene como fin hacer algo relajado los viernes, con seis músicos y los invitados que quieren venir de buena voluntad. Hemos querido tener a muchas personas, pero no son pocos los que se han devuelto a sus sitios de origen y desde allí trabajan. Yo empiezo siempre con una canción, que puede ser un son o un bolero; saludo al invitado y nos sentamos en una salita a conversar de todo, pero especialmente de música”.



El espectáculo tiene secciones como ‘El baúl de las sorpresas’, y también hay un momento para leer los mensajes de las personas que se conectan.



Mora había tenido ya una experiencia como presentador de un espacio en De borondo, del canal regional Telepacífico, con la que ganó el premio India Catalina a mejor presentador de entretenimiento.



“Yo nunca he pretendido ser un presentador al conocido estilo de los conductores, lo hago como soy yo, no como un personaje, es César Mora el que está ahí".



Y aunque lo han llamado para participar en producciones que han empezado a grabarse, Mora ha preferido decir que no y quedarse en su casa, aunque últimamente ha salido un poco más con su esposa, a mirar el entorno de nuevo.



“Esto cambió. Incluso, yo creo que mucha gente que antes quería venir a Bogotá a trabajar ahora lo puede hacer desde donde esté, porque la virtualidad se quedó, demostrando que no importan donde vivamos, la gran mayoría de cosas se pueden hacer por allí”, dice.



El intérprete de Canela, la canción favorita del fallecido Jaime Garzón, espera, eso sí, que vuelvan los días seguros para regresar a los sets de grabación, ver a sus amigos de siempre e interactuar con los jóvenes. Estos últimos lo motivan especialmente, y afirma que aprende mucho de ellos.



¿Dónde y cuándo?

Viernes, 8:30 p. m. por www.teatronacional.co