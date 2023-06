El pasado jueves, en el Mambo, el maestro David Manzur hizo el lanzamiento de su nuevo libro con un texto magistral de Eugenio Viola. El libro –de casi 350 páginas– es un exquisito repaso a toda su obra desde los años 50.

Manzur no necesita muchas presentaciones; es uno de los titanes del arte colombiano y su vitalidad es legendaria. Nació en Neira, Caldas, pasó su niñez en las islas Canarias en plena Guerra Civil española y, en el silencio de los claustros, descubrió la obra de Ribera y Velázquez. Vivió en Nueva York en medio del furor del pop y el expresionismo abstracto y fue amigo de De Kooning con el que no se cansó de compartir tragos e historias y, en compañía de Fernando Botero, decidió que los latinoamericanos tenían que hacer cosas distintas, “no podemos pintar como esos tipos”. Es un maestro del dibujo y de las luces y las sombras. El libro de la prestigiosa editorial italiana Skira tiene sus ciudades misteriosas, sus caballos, su poco conocida obra abstracta y sus caballeros y sus doncellas.



El maestro no se cansó de firmar ejemplares del libro desde las siete hasta casi las 10 de la noche; tuvo palabras amables y abrazos y apretones de manos con todos los que se acercaron a celebrarlo. Y fue la excusa perfecta para hacer su Autorretrato.

¿A qué artista vivo o muerto le encargaría que pintara su retrato?



A ninguno.



¿Cuál es, hasta ahora, su obra maestra?



Está en mi cerebro.



¿Cuál ha sido su peor crisis creativa?



En cada cuadro la tengo.



¿Duchamp o Picasso?



Picasso.

¿Recuerda quién compró su primera obra?



Un señor llamado Miguel Planas.



¿Qué significa tener una obra pública?



A mí me da lo mismo privada que pública.



¿Cuál fue la primera obra de arte que vio en su vida?



Una obra de Velázquez.



¿Por qué decidió convertirse en artista?



Imposible contestar eso.

¿Conserva sus dibujos de niño?



No.



¿Cuántos años lleva de carrera?



70 años.



¿Cuál es la crítica que más le ha molestado?



Toda.



¿Y la qué más la ha hecho feliz?



Toda.

¿Cuál es la colección a la que pertenece que más lo hace sentirse orgulloso?



Una en Nueva York de un señor Goodman.



¿Tiene alguna obra que no haya querido vender?



No, ninguna.



¿Cuántas piezas cree que ha producido?



Dibujos unos 4000, en pintura no llevo la cuenta.



¿Considera que es un genio?



No.

¿Cuáles son sus materiales de trabajo favoritos?



Bueno hay que pensar que trabajé en fresco, en óleo, en acrílicos, en tempera, generalmente no hay preferencia, hoy en día es el acrílico.



¿Qué tan ordenado es su taller?



Muy desordenado.



¿Tiene horarios de trabajo?



No precisamente, unas 4 a 5 horas de trabajo ajustadas a cualquier momento.



¿Cómo nació su ‘estilo’?



El estilo generalmente se entiende por una formula especifica, y no es así, el estilo es algo que esta muy por debajo de lo que se ve, pero es importante, generalmente uno cambia, no es el tema de estilo, sino la forma en que se procesa cualquier pensamiento, que siempre unifica el estilo todo el tiempo.

¿Colecciona obras de otros artistas?



No.



¿Cuál es el artista que más admira en Colombia?



Diria que a todos por no decir uno en particular.



¿Para usted cuál es el artista vivo más importante del mundo?



Es difícil.



¿Con qué artista le gustaría exponer en la misma sala?



Con David Manzur.

¿Qué obra del arte universal le gustaría tener en la sala de su casa?



Tendría que empezar por construir la casa.



¿Ha llorado frente a alguna obra de arte?



Propiamente llorar no pero me emociona profundamente 'El descendimiento', de Rogier van der Weyden.



¿Cuál es el artista que más lo ha inspirado y el que más ha estudiado?



Bueno, eso depende mucho, porque Picasso a veces y aunque parezca raro salto a Velázquez y salto a Zurbarán.



¿El arte digital es el futuro?, ¿Ya tiene NFT’s?



Posiblemente sea un vehículo para determinadas propuestas, no tengo.

¿Cuál es su libro de arte de cabecera?



Un libro de Skira sobre arte gótico



¿Por qué vale la pena comprar una obra suya?



Pregúnteselo al comprador.



