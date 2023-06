El pintor colombiano David Manzur, de 93 años de edad, aseguró en una entrevista que sigue pintando porque el cuadro con el que sueña está en su mente pero no en la realidad, al tiempo que alentó a los jóvenes a iniciar una carrera en las artes.



Manzur, quien vive y tiene su estudio en Barichara, localidad ubicada en el departamento de Santander, explicó que siempre está “luchando contra David Manzur, mejorándolo, claro”.

“No he logrado ese cuadro soñado y por eso sigo pintando”, dijo y añadió que “el cuadro soñado está en la mente, no está en la realidad, es decir, cuando me preguntan cuál es su mejor cuadro digo que es el que no he hecho”.



El pintor asistió el jueves pasado al Museo de Arte Moderno de Cartagena (MAMC), donde se inauguró la exposición ‘Espacio, Tiempo y Memoria’, compuesta por 35 de sus pinturas, una síntesis de su obra realizada a través de 70 años de vida artística y que estará abierta hasta el primero de agosto próximo.



Con una notoria vitalidad física y anímica Manzur dijo durante la exposición en su honor: “soy un viejo de 93 años, pero me siento de 20 trabajando y me siento feliz acá”.

Rememoró que “el sentido escolástico de la austeridad” que tiene lo adquirió de su crianza en España, donde vivió durante la Segunda Guerra Mundial internado en colegios católicos en las islas Canarias.



“Unos de mis pintores favoritos serían Velázquez y Picasso, y fíjate que Goya, Velázquez y Picasso son un trío que marca la historia del arte en el mundo”, aseguró.



El artista dijo que espera que “la exposición sea visitada por jóvenes interesados en el arte o que quieran empezar una carrera como artistas para que puedan ver de primera mano y aprender tanto de mis aciertos como de mis errores”.

Manzur nació en Neira, Caldas, en diciembre de 1929. Foto: EFE

Manzur nació en Neira, Caldas (centro) el 14 de diciembre de 1929 y es uno de los pocos artistas que están vivos de una generación de la que hicieron parte Alejandro Obregón, Enrique Grau, Édgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar.



Es pintor, grabador y dibujante; a lo largo de su vida se ha interesado por el teatro, la música, la historia del arte y la civilización, la fotografía, la literatura, la religión y la astronomía.



La diseñadora colombiana Lina Cantillo se sumó al homenaje con la colección ‘David Manzur’, inspirada en la paleta de colores y las texturas que usa el pintor y que quedó plasmada en piezas únicas que se combinan entre sí y muestran el ADN de esta diseñadora barranquillera.Los diseños de Cantillo se muestran hoy con una pasarela en el Museo de Arte Moderno de Cartagena que estará precedida por la de Manzur.

“Nunca antes había hecho una colección como esta, tan llena que me apasiona el alma, las pinceladas, su obra, su arte, su esencia, fue una musa inspiradora y me llegó al alma oírlo hablar de sus pinturas, la forma de ver el arte de distintas maneras, y esta colección en su honor se llama ‘El arte útil del arte inútil’ ”, dijo Cantillo.



En este sentido, Manzur afirmó que “la palabra ‘inútil’ es por aquello de que el arte se diferencia de cualquier otra cosa, del diseño, el diseño es útil, es necesario para algo, y el arte tiene que ser absolutamente separado de cualquier utilidad que no sea la visual”.



El artista manifestó: “Es un honor que una diseñadora de la talla y el talento de Lina Cantillo haya querido basarse en mi trabajo para construir una colección completa”.

“Ella es una mujer muy valiosa para Colombia, tiene una creatividad y una visión que me hacen admirarla profundamente”, concluyó.



Efe / Cartagena

