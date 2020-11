El regreso picante y recargado de 'Mi puta obra’

Daniel Samper Ospina está acostumbrado al matoneo y las críticas en las redes sociales. “Cuando uno somete su trabajo a estas dinámicas está expuesto a ese tipo de disparos”, comenta el periodista que cuenta con casi 3 millones de seguidores en su cuenta de Twitter.



Crítico hasta el tuétano, el escritor y columnista creó hace un tiempo Mi puta obra, un exitoso formato que agotó 250 funciones de seguido en el Teatro Nacional, en Bogotá, y en el que se burla sin piedad de la realidad de este país y sus coloridos protagonistas.





(Lo invitamos a leer: Daniel Samper Pizano se une a 'Los Danieles')

“Siendo objetivo, creo que en mi obra he intentado abordar hechos de toda la historia de Colombia; eso sí, con mucho humor e intentando criticar en la medida de lo posible a todos los protagonistas de la escena del poder. Obviamente, como Álvaro Uribe ha monopolizado tanto el poder, está muy presente en la obra, pero nadie podría decir que no me burlo de Juan Manuel Santos o de mi tío Ernesto (Samper)”, asegura.



El sábado 21 de noviembre, Samper Ospina regresará al escenario, esta vez en los autoeventos Caravana, a las 6 p. m., para presentar su puta obra, que “trae mis memorias como escritor de sátira”, ha sido actualizada y está muy enfocada en lo que ha sucedido durante el gobierno actual.

Todo lo que se recaude en la taquilla del show se donará a los damnificados por el invierno en el Chocó y el huracán en la islas, adelantó.

Con ustedes el esperado lanzamiento del libro #ConPdePolombia, el único libro con banda sonora... ¡A bailar mientras lo leen! Lo consiguen en @megustaleerco ... #HolaSoyDanny @Escuelade_YT pic.twitter.com/pFbGmDW2zZ — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 20, 2020

Además, este viernes (20 d e noviembre), el escritor también presenta al público su más reciente libro Con P de Polombia, que lanzó junto con una canción y que está inspirado en el famoso lapsus del presidente Duque.



(Además: para detalles de boletería y acceso al evento, haga clic en el enlace)

Además en Cultura y Entretenimiento

REDACCIÓN CULTURA

En Twitter: @CulturaET