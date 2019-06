Dan 162.500 euros por revólver con el que se habría suicidado Van Gogh

El revólver con el que supuestamente se suicidó Vincent van Gogh fue subastado este miércoles en París por 162.500 euros (cerca de 600 millones de pesos), superando con creces su precio máximo estimado de 60.000 euros, (alrededor de 218 millones de pesos).

El arma Lefaucheux, de un calibre de 7 mm, estaba estimada entre 40.000 y 60.000 euros (45.000 y 67.000 dólares). Fue adquirida por teléfono por un particular cuya identidad no fue relevada, según la casa AuctionArt.



Van Gogh se disparó una bala en el pecho a los 37 años y murió dos días después al norte de París en 1890. Su genio artístico y sus crisis de locura siguen fascinando en el mundo de arte.



"Su notoriedad internacional" es tal que japoneses, estadounidenses, mexicanos, finlandeses, alemanes e italianos viajaron a París para ver el arma durante su exposición al público previamente a la subasta, dijo a la AFP el subastador del objeto, Grégoire Veyres.



Sin embargo, su precio no marcó en absoluto un récord: la pistola con la que el poeta francés Paul Verlaine hirió a su colega Arthur Rimbaud en 1873 en Bruselas fue vendida en subasta en 2016 por Christie's por 434.500 euros.

Hallado por un campesino

El 27 de julio de 1890, el maestro holandés habría caminado hasta un campo cercano al albergue donde se hospedaba en Auvers-sur-Oise, se habría levantado la camisa y disparado una bala en el pecho con el arma del propietario del establecimiento. El revólver le habría caído de las manos y



Van Gogh, herido, habría regresado al albergue, donde murió dos días después. El arma, cuya autenticidad es probable que no sea nunca confirmada formalmente, fue descubierta en 1965 por un agricultor en el mismo campo.



Tras su hallazgo, el campesino entregó el arma -muy dañada- al propietario del albergue Ravoux. Desde entonces esta había permanecido en la familia, según la casa de ventas AuctionArt. El albergue cambió de manos en los años 1980.



El arma fue presentada por primera vez en 2012 con la aparición de un libro Aurait-on retrouvé l'arme du suicide?" (¿Se halló el arma del suicidio?). Varios indicios hacen verosímil la hipótesis de que el autor de obras maestras como 'Los Girasoles' y 'La noche estrellada' se habría suicidado con esa pistola.



Además de ser hallada en el mismo lugar donde el pintor se disparó en el pecho, el calibre corresponde al descrito por el doctor Paul Gachet que lo asistió durante su agonía y la naturaleza de la herida concuerda con la débil potencia del arma.



Finalmente, los estudios científicos indican que el revólver permaneció enterrado en el suelo durante 75 años, el tiempo transcurrido hasta su hallazgo. En 2016, el museo que lleva su nombre en Ámsterdam presentó el arma en el marco de la exposición "En los confines de la locura, la enfermedad de Vincent Van Gogh".



El artista se había instalado en Auvers-sur-Oise dos meses antes de su suicidio, aconsejado por su hermano Théo, tras haber pasado un año en un asilo para enfermos mentales.



En 1888, Van Gogh se había cortado una oreja tras una agria disputa con su amigo y pintor Paul Gauguin y se la había ofrecido a una prostituta. En su etapa en Auvers-sur-Oise, Van Gogh se hallaba en la apoteosis de su carrera, pintando más de una obra diaria, pero a la vez era víctima de grandes crisis psicológicas que se acentuaron poco antes de su muerte.



Otra teoría sobre el origen del arma, muy controvertida, fue presentada en 2011 por dos investigadores estadounidenses según los cuales Van Gogh no se suicidó, sino que fue víctima de un disparo accidental por parte de dos hermanos adolescentes que jugaban con un arma.



El revólver es ahora objeto de una demanda de préstamo del Museo Stõndel de Fráncfort para una exposición en 2020, indicó Grégoire Veyres.



PARÍS

AFP​