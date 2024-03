Dago García celebra los 70 años de la televisión colombiana en el teatro

Los besos más icónicos de la televisión colombiana o los finales que todos recuerdan. La celebración de los personajes más queridos de la pequeña pantalla como Betty la fea o Pedro el escamoso, o la evocación de esas épocas cuando toda la familia, sentada en torno al único televisor que había en la casa, veía y comentaba las telenovelas del horario estelar. Este año, la televisión colombiana cumple 70 años y el productor y director Dago García decidió rendirle un homenaje, pero en el teatro.

Cantando la telenovela, como se titula la obra, es un viaje, sobre todo musical, a la nostalgia de esas producciones que marcaron a varias generaciones. Durante casi dos horas, el teatro Astor Plaza de Bogotá se convierte en un enorme karaoke en donde el público canta a todo pulmón las bandas sonoras más recordadas.

Las canciones de Pero sigo siendo el Rey, Café, Azúcar, Betty la Fea, Pedro el escamoso o La Reina del Flow forman parte del espectáculo que cuenta con una banda en vivo y la participación de John Alex Toro, Paola Estrada y Jimmy Vásquez en el escenario. La trama es sencilla: el viacrucis de un escritor (Toro) para que su historia se haga realidad.

Paula Estrada y Jimmy Vásquez nos contaron del show y los retos que tienen al interpretar todos los papeles de la puesta en escena.

¿Cuáles fueron los mayores retos al asumir varios papeles para la obra?

Paula Estrada (PE): yo interpreto tres personas: una productora ejecutiva de un canal, que es la que decide si compran la idea o no; la otra, una diva más que una actriz, y la tercera si el personaje más querido por los colombianos y que nos ha representado internacionalmente también en la televisión: Betty la fea. Yo sentía que debía respirar como ella, que su espíritu brotara a través de mí, no tanto como imitándola, sino copiarle mucho el ritmo de la respiración, todos sus niveles vocales, sus tics con las gafas, con la boca y su energía más que todo, esa energía tan bondadosa y tan bonita que siempre nos mostró el personaje.

Creo que esta historia también busca conectar y humanizar a los actores.

PE: Creo que la obra va por ese lado también, humanizarla a las estrellas, a la gente que están haciendo televisión o teatro, mostrar qué es lo que pasa detrás de una creación de una telenovela, la idea que que es del libretista, pero que al final es un homenaje a toda la gente que ha estado en la televisión colombiana. En las imágenes podemos ver a actores desde los comienzos, es algo muy emotivo, que toca mucho las fibras porque finalmente la televisión y estas novelas nos han identificado, nos han hecho llorar, uno detesta los villanos, adora a las heroínas, entonces se vuelve muy emotivo.

¿Hay alguna razón por la que Paula y usted hagan todos los personajes (en el caso de Jimmy, seis, incluyendo a Pedro el escamoso)?

Jimmy Vásquez (JV): Dago es un tipo absolutamente práctico y efectivo, con él no se pierden cinco minutos en un ensayo. Hace unos meses me mandó un mensaje, ni siquiera me llamó, me escribió: ‘Jimmy, tengo esta obra por los 70 años de la televisión colombiana y usted y Paula harían todos los personajes, menos el del guionista. Haríamos unas 40 funciones. ¿Quiere hacerla?’. Y quién le va a decir que no a Dago.

Pero, ¿no le ha explicado por qué lo escogió?

JV: Honestamente para no hablar de mérito, creo que necesitaba un actor que supiera imitar y yo me ha ganado Tu cara me suena, y soy el actor alto y narizón, que tiene la tipología de Miguel Varoni, he hecho teatro y tengo experiencia y, pensándolo bien, pues tampoco es que haya muchos actores con esos elementos. Entonces yo creo que fue más por descarte que por convicción.

¿Qué hace imperdible a este show?

JV: La gente se va a identificar y va a disfrutar mucho porque es un espectáculo que combina música en vivo, con unos cantantes brutales; la pantalla gigante que va reproduciendo algún tema puntual sobre la historia de la televisión colombiana –los intros de las telenovelas, los besos más representativoa, los actores más icónicos que ya murieron-. Entonces entre esos videos, o sea, entre cuadro y cuadro de la comedia que hacemos con John Álex Toro y Paula, entran la banda en vivo a interpretar las canciones. Y la gente canta, esto es una locura, es enorme karaoke en vivo.

Cuándo y dónde

Cantando la telenovela se presenta en el teatro Astor Plaza de Bogotá (Cl. 67 #11 – 58) los jueves, viernes y sábados, hasta el 26 de abril.

Boletas en Eticket.co

SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

@s0f1c1ta