Murió el gran artista plástico Jaime Ávila

Murió Jaime Ávila y no solo murió un artista; murió una fuerza de la naturaleza: “un crac”, como me dijo su galerista Carlos Hurtado. Jaime Ávila fue un artista intenso, poderoso e increíblemente auténtico. Su risa contagiaba el aire y el espacio. Jaime era el humor en el sentido más puro de la palabra. Y su obra, su fantástica obra, guardaba lo mejor de él: una inteligencia desbordada.



Hay varias obras suyas memorables. En el premio Luis Caballero presentó Metro cuadrado, una instalación de 10 cubos hechos de 10 mil cubos de papel que tenían impresas las fotos de los barrios periféricos de ciudades como Sao Paulo, Lima, Bogotá o Buenos Aires. Era un impactante y precioso conjunto que abarcaba toda la sala. Y era evidente la crítica mordaz al desplazamiento y las condiciones terribles de millones de personas que tienen que vivir en la pobreza: hacinadas en un cubo de ladrillo.

Recuerdo su cauchera gigante al lado de un dibujo del Che Guevara. Recuerdo un trofeo, en una de sus primeras muestras en la Alianza Colombo Francesa, en la que un glorioso personaje dorado tenía una inscripción abajo que decía: “Siempre perseguido por la policía y bellas muchachas”.



Ávila tenía un humor ácido y una visión poética del mundo. Y su obra es de una belleza desconcertante. Hay otra serie en la que convirtió varias fotos nocturnas de Bogotá, hechas desde un avión, en un precioso mapa de puntos de luz con un fondo negro. Su contrapunto era que también podían ser puntos de cocaína. O la serie La vida es una pasarela, en la que fotografío a varios habitantes de la calle, con el glamour de los modelos de Vogue y le añadió pequeñas luces a la pieza para convertir el cuadro en un modelo tridimensional de la ciudad.

O algunas piezas de Talento pirata, en la que usaba los CD, DVD y los casetes piratas que venden en la calle, para hacer mosaicos con los retratos de esos mismos vendedores.



Sus últimas piezas fueron un homenaje familiar. Su padre trabajó toda la vida como sastre. Jaime aprendió a usar una máquina de coser Singer y logró varios cuadros memorables con retazos de paño.

Obra de la serie 'Talento pirata’, del artista Jaime Ávila. Foto: Archivo. EL TIEMPO

El Mambo le comisionó una de las obras para el proyecto sobre la pandemia con EL TIEMPO, pero no pudo aceptar. El cáncer lo tenía acorralado. No le quiso decir a nadie. Personalmente creo que su optimismo absoluto no le dejaba concebir la posibilidad de morir. Siempre fue joven y se reía de tener ahora más de 50 años.

Su obra siempre será joven. Y su talento, por supuesto, era todo menos pirata. Todos lo vamos a extrañar. Adiós, Jaime.

Fernando Gómez Echeverri

Editor de Cultura

En Twitter: @LaFeriaDelArte