“Es la mejor lágrima de la historia del cine”, dice Hernán Barros entre risas cuando habla de su trabajo en 'Gravedad', el inolvidable filme de Alfonso Cuarón, ganador de varios premios Óscar.

Barros –un colombiano radicado en Londres hace dos décadas– fue el encargado de darles volumen a las lágrimas de Sandra Bullock en el espacio y, entre otras cosas, ha trabajado en los efectos especiales de filmes como Guerra mundial Z o la saga de Harry Potter.



Pero ahora solo puede hablar de arte. Hace también más de dos décadas hizo una llave creativa con otro colombiano radicado en Londres, el artista Ómar Castañeda, y juntos crearon el colectivo Food of War. Y ahora su proyecto está en la principal galería privada de la ciudad: Saatchi Gallery.

La causa peruana nació de las mamás de

“Todo empezó por un viaje al Medio Oriente en 2010 –explica Castañeda–, sentí que había una relación muy fuerte entre la comida y los conflictos; cuando era niño nos decían: ‘si te portas mal, no te doy de comer’. Es un chantaje muy fuerte”. Castañeda vio las relaciones entre Israel y Palestina resumidas en unas manzanas: “Podía llevarlas a Palestina, pero si las llevaba de Palestina a Israel, tenía que botarlas”.



Algo hizo clic en su cabeza. Se reunió con Barros y en los últimos años han producido distintas obras para comer y reflexionar sobre el mismo problema: guerra y comida.



“La causa peruana, por ejemplo, nació de las mamás de los soldados peruanos que luchaban por la independencia, vendían sus papas rellenas en las plazas de la ciudad por la ‘causa’. El pho vietanamita también nació porque la gente les vendía sopas a los soldados franceses y feu (fuego en francés) suena pho. La comida enlatada, por supuesto, también viene de la guerra”, dice Castañeda.



En 2019, el colectivo expuso en Bogotá en el Museo de Arte Contemporáneo. Y entre sus miembros, además de un nutrido grupo de artistas colombianos, entró una estrella del arte mundial: la serbia Marina Abramovic. En la Saatchi está un video suyo, obras de los colombianos Adriana Ramírez –que presenta un plato con una grieta perfecta con la leyenda: Fill the gap (llenar el vacío)–, Raúl Marroquín, Esteban Peña, Juan Ricardo Mejía, Clara Garrido, Ismael Manco y Mario Vélez, además de obras de artistas polacos, españoles, brasileños, estadounidenses, ingleses y cubanos.

La obra de Barros y Castañeda tomó como punto de partida el ‘plan conejo’ de Nicolás Maduro, “decidieron que la gente comiera conejo porque, en teoría, se reproducían rápido y podía ser barato; pero no tuvieron en cuenta que hay que alimentar a los conejos y que en su gastronomía su carne no es precisamente popular y la gente los adoptaba como mascotas”, dice Castañeda. La obra presenta unos cubos de basura –de la que los asistentes a la exposición pueden tomar comida– rodeada de conejos de peluche.



“Es importante la interacción”, dice Barros, “la gente no va a olvidar lo que comió en la exposición; también hay gente disfrazada de conejo con bandejas en la mano. Hubo otra muestra, en la que explorábamos la tragedia de Chernóbil, con un coctel –con vodka y manzanas, dos productos de esa región– llamado lluvia negra; porque uno de los efectos fueron las lluvias artificiales sobre Gómel en Bielorrusia; parte de su población ha sufrido de cáncer”.



La exposición estará abierta hasta el 8 de octubre y también habrá una subasta de las obras; parte de las ganancias se destinará a artistas ucranianos y a un fondo para la gente que sufre inseguridad alimentaria. Más información en www.foodofwar.org.

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRY - EDITOR DE CULTURA