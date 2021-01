Jim Amaral: la pandemia desde el subconsciente

La obra de Jim Amaral (1933, Pleasanton, Estados Unidos) es enigmática, traviesa, sexual, tierna, alegre, erótica, surrealista, infantil, onírica y sencillamente increíble y poderosa. Amaral ha explorado todos los medios a su antojo. En uno de los edificios de la calle 72 con 7.ª, en el centro financiero de Bogotá, están tres de sus esculturas más emblemáticas: sus figuras sobre ruedas se levantan como ángeles del futuro. Sus dibujos son delicados, exquisitos y hechos con una aparente facilidad que les da el don de la espontaneidad. Sus pinturas tienen una materialidad y unas texturas que ofrecen un peso especial.



(Visite el especial sobre el arte colombiano durante la pandemia)

Sus dibujos, particularmente, ofrecen una serie de matices que no dejan de explorar el subconsciente (no es gratis que Amaral no se haya cansado de explorar el psicoanálisis desde una época muy temprana de su vida).



Jim es estadounidense, pero lleva más de 60 años en Colombia. En su juventud estuvo cerca de la generación beat y es un amante confeso de la poesía. Fue parte de la Armada de su país en Filipinas. Se casó con otra de las grandes artistas colombianas de su generación, Olga de Amaral. Su matrimonio, por la excepcional obra de los dos, tiene el sello de la leyenda. Ambos hacen parte de lo mejor del arte colombiano de todos los tiempos.

En este precioso dibujo de Amaral vuelven todos los elementos que caracterizan su inconfundible vocabulario plástico: el metamorfismo onírico, la perversión felizmente inescrupulosa FACEBOOK

TWITTER

La obra que hizo para EL TIEMPO y el Mambo, y la última que publicamos sobre la pandemia (60 obras en total), presenta una criatura vencida, derrotada, que parece desplomarse ante el peso de la naturaleza. En la figura, sin embargo, hay algo de rebelión. Y sus tentáculos se sacuden.



“En este precioso dibujo de Amaral vuelven todos los elementos que caracterizan su inconfundible vocabulario plástico: el metamorfismo onírico, la perversión felizmente inescrupulosa, los abismos insondables del inconsciente, los territorios enigmáticos y la alta tensión del hibridismo. Pero sobre todo, la complaciente maestría ejecutiva de este artista ‘extra-ordinario’ que, como los antiguos maestros del Renacimiento, utiliza el diseño bajo un valor gnoseológico, para indagar y cuestionar, dialécticamente, nuestra realidad”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.

Fernando Gómez Echeverri

Editor de Cultura EL TIEMPO

En Twitter: @LaFeriaDelArte

Lo invitamos a leer más noticias de arte

'La condesa de Chinchón', de Goya, fue restaurado

Reconstrucción de la arena del Coliseo romano comenzará en 2021

El Carnaval de Blancos y Negros, un patrimonio que se vive virtual