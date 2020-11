Una obra con mucha distancia social: así empezamos a vivir

¿Cómo apareció? ¿Cómo llegó? La reacción de Mónica Meira frente a la pandemia fue de desconcierto; se encerró en su casa y no regresó a su taller hasta que los médicos le dijeron que podía ir, pero entre tanto, en medio de la confusión, no dejó de trabajar ni dejó que su cabeza entrara en un limbo. Meira es una de las pintoras más reconocidas del país y su obra está poblada de lienzos de gran formato. Para compensar la ausencia de su taller comenzó a trabajar en cosas más pequeñas y, sobre todo, reflexionaba sobre su vida.



Pensaba en ella y en las pandemias. Repasó el Decamerón, de Boccaccio, y revivió los días de la peste negra, ¿qué hacía la gente en esa época? ¿Cómo se aislaba? ¿Cómo vivía? Por lo menos, se dijo, en esta época tenemos medios de comunicación; sus dibujos empezaron a crecer, no los veía como trabajos preparatorios, sino como obras en sí mismas; “soy una artista clásica”, dice, “me gustan las técnicas clásicas, pero puedo hacerlas contemporáneas”.



(Encuentre todas las obras sobre la pandemia de la alianza entre el Mambo y EL TIEMPO)

El formato de sus dibujos lo había trabajado antes de la pandemia y pronto tuvieron tamaños de 2 metros x 1,50. Primero eran en blanco y negro. Ahora tienen color. En el día a día de su trabajo también comenzaron a aparecer historias pictóricas sobre la pandemia, “finalmente”, sostiene, “mi obra siempre ha sido figurativa y con varios elementos narrativos”.



Afuera, la obra que presentó para EL TIEMPO y para el Mambo sobre la pandemia del covid- 19, presenta un paisaje en el que los personajes no interactúan entre sí. No tienen máscaras, pero no solo mantienen la “distancia social”, sino que ni siquiera se miran, cada uno está en un mundo aparte, ignorando al otro. Hasta el perro le da la espalda a uno de los protagonistas. La idea, dice Meira, es que la gente reflexione sobre el lugar en el que quiere estar, si quiere estar con otros o no. Las preguntas que genera el cuadro también aluden a la cuarentena: ¿dónde queremos estar? ¿Adentro, afuera o en un barco lejos de todo y de todos? Este es nuestro nuevo mundo.

Le sugerimos otras noticias culturales

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

En Twitter: @LaFeriaDelArte