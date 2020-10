El resplandor de Marta Granados: su obra es un llamado al optimismo

El optimismo de Marta Granados es contagioso; desde que comenzó la pandemia no ha dejado de trabajar en su vieja mesa de dibujo –la misma que le regalaron sus papás cuando empezó a estudiar en la universidad de los Andes–. La misma que sube y baja, con sus lápices y marcadores, y en la que ha creado algunos de los afiche más importantes de la historia de Colombia. “El computador”, dice, “está en un mesita al frente. Me sirve para mandar emails; todo mi trabajo lo hago con las manos”.



Marta Granados hizo que el cartelismo se convirtiera en una de las bellas artes; fue alumna de Roda y de Marta Traba. Vio la creación del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Estudió en París y absorbió la sabiduría de sus calles. Vivió en Londres como inmigrante en todo tipo de oficios; cuando volvió a Colombia fue una de las primeras maestras de diseño gráfico en la Jorge Tadeo Lozano y durante 30 años fue profesora en la Universidad Nacional; pero su obra –su gran obra– además de varias generaciones de artistas y diseñadores, son sus carteles.





El afiche de la película Rodrigo D: no futuro fue diseñado por Marta Granados. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Solo basta mencionar algunos: el de la película de Víctor Gaviria Rodrigo D: no futuro. Los afiches del Festival Iberoamericano de Teatro. La serie de ‘Colombia es’ en los años 80. O los carteles de varias bienales de arte y salones nacionales.



Granados ha logrado –como pocos artistas– darle un juego inteligente a los colores de la bandera de Colombia sin caer en obviedades y lograr que brillen sin ningún discurso patriótico.



Antes de que estallara la pandemia había recibido el encargo de crear el cartel para celebrar los 10 años del Teatro Julio Mario Santodomigo; lo entregó a tiempo, pero la emergencia no ha dejado que su desarrollo gráfico se vea (todavía) en todo en su esplendor, no solo en los afiches sino en los pendones y en todas sus tipografías.

Obra de la artista Marta Granados sobre la pandemia Foto: Mambo

La obra que hizo para EL TIEMPO y para el Mambo sobre la pandemia apela a la energía que todos tenemos dentro. A resplandecer y vencer la oscuridad.



“En esta obra, Granados recupera el valor absoluto de los colores primarios: amarillo, rojo y azul, utilizados, como en la gloriosa tradición de la abstracción histórica, por su valor simbólico, psíquico y sinestésico, destinados a comunicar y despertar múltiples sensaciones al mismo tiempo”, comenta Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.

