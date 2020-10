La obra de Mariana Varela reflexiona sobre la brutalidad policial

“Dibujar: eso fue lo primero que hice la primera vez que cogí un lápiz”. Mariana Varela ha dedicado toda su vida al dibujo; en el colegio en Ibagué, en su casa, o en la Universidad Nacional cuando fue parte de una generación brillante de, precisamente, grandes dibujantes: Antonio Barrera, Saturnino Ramírez, Miguel Ángel Rojas y Darío Morales. Y ella, por supuesto.



Varela dibuja en todos los formatos; un dibujo de 3 metros x 27 metros para el Premio Luis Caballero, dibujos en una libreta, dibujos en una servilleta o en una pared; los apila, los guarda, los ve unos años después y siente que renacen mejor. Tiene lápices de todos los tamaños y calibres y, para ella, un almacén de dibujo tiene el placer de una tienda de golosinas.



En sus primeros años –como su gran amigo Miguel Ángel Rojas– encontró un soporte básico en la fotografía; solo que para ella, la cámara era una herramienta más. Varela no hace sus fotografías para exponerlas. Son el primer paso de su trabajo. Varela revela, amplía y, a partir de sus fotos en papel, escoge un detalle para convertirlo en un dibujo. En una pieza inquietante. En su obra hay corsés; cremalleras; cordones. Hay algo asfixiante en toda su obra. Y –explícitamente– en la pieza que hizo para EL TIEMPO y para el Mambo sobre la pandemia.



Su punto de partida fue una de las primeras imágenes terribles del ‘estado de pandemia’: la muerte de George Floyd. En su cabeza se quedó la visión de la rodilla del policía sobre el cuello de Floyd. Imaginó su impotencia, su angustia; imaginó la presión de la rótula contra la piel. Imaginó su muerte. El dibujo, sin embargo, no hace una referencia directa a Floyd, solo lanza un mensaje: “Mi vida me pertenece”, sobre pliegues de piel, uno sobre otro: “cada persona, según el lugar donde está parado, lo interpreta según su punto de vista”.

“Varela reconfigura en su obra ámbitos y territorios del diseño contemporáneo. Esta intrigante artista utiliza el dibujo hiperrealista como un medio de expresión privilegiado; una forma de explorar y cuestionar la realidad, hibridando el dominio técnico ligado a la tradición de el dibujo con una sensibilidad contemporánea, evidente en los planos y en la elección de las tomas cinematográficas que caracterizan sus obras”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.

