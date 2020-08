El testimonio visual de una noticia atroz durante la pandemia

La obra de Luz Lizarazo podría figurar en una antología con lo mejor de la poesía colombiana; sus imágenes tienen las cualidades de un buen verso. Los colores, las formas y los trazos riman con la perfección de lo intangible. Personalmente solo se me ocurre una idea para definir toda su obra: la delicadeza; pero esta vez no. La pieza que hizo para EL TIEMPO y para el Mambo tiene todo menos la ‘delicadeza’. “Me cansé”, dice. “Tenía que ser directa”. Y su golpe es frontal.



Una de las últimos trabajos de Lizarazo es Mundo intermedio, una serie de dibujos sobre papel en el que varias mujeres aparecen con rostros animales; hay mujeres pez, mujeres jaguar, mujeres pájaro y mujeres tortuga. La obra, dice Lizarazo, buscaba la conexión con nuestro lado animal. Hizo una investigación con varias culturas indígenas y encontró que ellos no niegan su animalidad, sino que la exaltan; en la obra quería mostrar que podemos estar cerca de nuestros instintos con nuestros “animales de poder”.



El plan más cercano de Lizarazo era una exposición en Baltimore que, por cuenta de la pandemia, se canceló. Llegó la propuesta del Mambo y en esos mismos días vio la noticia atroz de la niña embera chamí, de la comunidad Gitó Dokabú, que fue violada el domingo 27 de junio de este año por siete militares del Batallón San Mateo en Risaralda. La secuestraron durante 15 horas y abusaron de ella. Y –confiando en que tenía 11 años y en el miedo– la amenazaron para que no dijera nada; pero la niña los denunció.



Lizarazo leyó la noticia en Facebook, luego vio al presidente anunciar que si había que “estrenar la cadena perpetua con ellos, lo vamos a hacer”, pero al día siguiente vio a los siete militares ser trasladados a una guarnición militar. Y se sintió ofendida. Y la indignación le hizo decir: “no más”.



“La cuarentena ha hecho todo más dramático”, dice Luz Lizarazo. “Las cifras de maltrato se han disparado. La línea 155 no deja de sonar. Hay miles de mujeres encerradas con una persona que amenaza con matarlas, o que simplemente son asesinadas en nombre del amor. Mujeres que viven con sus victimarios. En este país están pasando cosas muy graves; pero las noticias desaparecen, o no tienen seguimiento, o todo queda en el olvido, porque siempre hay nuevas cifras de contagios por la pandemia y el resto deja de ser importante”.



Lizarazo parte siempre de imágenes suyas para los primeros trazos de sus dibujos; pero lo más importante para ella es representar a todas las mujeres. “Los ‘agentes armados’ han abusado de las niñas y de las mujeres en este país, guerrilla, paramilitares, todos”



“La estrategia de autorretratarse dentro la obra se convierte aquí en un acto social y político radical, a través del cual Lizarazo denuncia los vergonzosos casos recientes de abuso sexual perpetrados por el ejército contra niñas indígenas en Colombia”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo. “Un acto de identificación doloroso pero necesario, que denuncia no solo el exceso de violencia contra las mujeres en este país, sino que, como en todas las obras de arte exitosas, Lizarazo lo universaliza en una reflexión amarga y general sobre el exceso de violencia social, política y cultural que aflige la sociedad contemporánea”.

