La obra cínica y divertida sobre la inseguridad en época de pandemia

Paulo Licona tuvo un restaurante donde la comida tenía forma de pelotas de ping-pong; preparaba papitas criollas que explotaban con una dosis de ajiaco en la boca de sus clientes, champiñones y tomates con otras preparaciones por dentro. El hielo de los tragos flotaba en los vasos como una pelota de playa en miniatura. En el restaurante –que era su propia casa– también se hacían exposiciones y la comida se servía en una mesa de ping-pong con 12 puestos.



“La noche siempre terminaba en fiesta”, recuerda.Abría cada quince días y, lo que comenzó como un juego, por poco lo atrapa. “Fue un reto; no sé por qué un amigo me hizo una apuesta con la mesa de ping-pong que tenía de comedor. Tenía una estudiante particular de artes plásticas que también era chef y empezamos, ¡fue un éxito! ¡Había gente que reservaba con cinco meses de anticipación!”.



La obra de Licona tiene ese tono. No solo produce objetos y obras, sino que se las arregla para dinamitar el sistema; en el mercado de las pulgas, en otra época, decidió montar un puesto para vender obras de arte. “Tenía basurita cultural”, dice. Tomaba dibujos de los tarros de basura de los talleres de sus amigos y los vendía por 30.000 pesos. Otras obras, que tenía o había comprado, las vendía más caras según el cliente o el valor por el que las había adquirido. “Vendí obras de Kevin Mancera, José Antonio Suárez, María Isabel Rueda… La ola se regó y, al final, los fines de semana también llegaban curadores y coleccionistas”.

En una imagen muy divertida, Licona posa con una de las piñatas que fabrica. Foto: Cortesía del artista

Una de sus obras más emblemáticas son sus piñatas. Y también nacieron de una especie de performance vital: su fiesta de cumpleaños.



La obra que hizo sobre la pandemia para EL TIEMPO y para el Mambo nace, cómo no, de una experiencia vital. “Se metieron los ladrones a mi apartamento”, dice. El Mambo ha hecho carteles con las obras que hemos publicado. Licona los vio y se imaginó que la gente podía pegar en sus ventanas un Aquí también roban como una forma de advertencia en estos tiempos de covid-19 en los que (también) se ha disparado la inseguridad. “Me imagino a un ladrón viendo ese letrero”. El mensaje se mezcla con varios corazones y mensajes románticos.

Obra 'Aquí también roban'. Foto: Mambo

“Licona transforma una experiencia personal en un mensaje universal, configurando un trabajo que utiliza un vocabulario expresivo reconfortante, cautivador y directo. El artista sitúa al mismo nivel de inmediatez perceptiva el texto visual y el texto literal, para hablar del sentimiento más universal de todos: el amor”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.

