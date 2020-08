La pandemia en relación con el universo y nuestro lugar en el cosmos

Juan Fernando Herrán decidió escapar de Bogotá con la cuarentena estricta. Pensó que lo mejor en la crisis era estar en el campo. Decidió aprovechar su finca en Pacho (Cundinamarca). Se llevó todos sus equipos y su material de trabajo y se encontró con un cielo sin la interferencia de las luces de la ciudad. Y de esa mirada nació la obra sobre la pandemia que publicamos en EL TIEMPO. Esta es la historia de la pieza en palabras del propio artista.



“Cuando Eugenio Viola [curador jefe del Mambo] me comentó del proyecto de Voz a voz pensé que sería interesante reflexionar no desde el punto de vista del habitante de ciudad. Desde hace mucho tiempo he estado pendiente de eventos como los eclipses. Todavía recuerdo el primer eclipse de sol que presencié. Tendría unos 7 u 8 años. He realizado fotografías y video de al menos tres eventos de este tipo. Recuerdo el eclipse de sol que hubo en los 90, y varios eclipses de luna. En esta época en que he estado fuera de Bogotá estoy más pendiente de esos fenómenos y no he dejado de sorprenderme de lo ignorante que somos en relación a los ciclos naturales”.

“Tenía muy en mente el momento de luna llena y afortunadamente el 2 de agosto el cielo estaba completamente despejado. Había traído para Pacho mis equipos de fotografía y decidí tomar las imágenes. Aunque tenía en mente el contrapunto entre la información sobre la génesis de la luna y los datos del Covid, solo hasta que obtuve las imágenes sentí que sería sugerente tener impreso en el períodico la imagen de la luna, como una presencia que nos invita a través de la contemplación a adquirir cierta distancia, una distancia que tal vez es necesaria para enfrentar la dramática y angustiosa situación que acompaña a la pandemia”.



“Siempre he sentido que hay circunstancias que nos hacen conscientes de lo frágiles que somos, de nuestra condición pasajera en este mundo. El desarrollo de la pandemia cuestiona y evidencia que el dominio del hombre sobre el entorno es una ilusión. De alguna manera somos solo testigos del desarrollo de los acontecimientos. No tenemos el control y aunque seamos precavidos, sabemos que estamos en riesgo.

'El universo y la pandemia', la obra de Juan Fernando Herrán. Foto: Mambo

Paradójicamente, la contemplación de la luna actúa como un espejo. La luna parecería ser un testigo mudo de lo que ocurre en la tierra. La perspectiva de la distancia también se refiere al tiempo y sus procesos extendidos. Si pensamos en los acontecimientos y hechos que dieron forma a la luna, tendremos que reconocer que su belleza es una idealización. Solo hay que leer unas pocas líneas para darse cuenta que la imagen de la luna es la consecuencia de multiples acontecimientos, todos ellos de carácter violento y catastrófico. Lo que vemos como armónico y estable es una ilusión; el resultado de la contemplación de un pequeñísimo instante dentro de la evolución del universo”.



“Aún sin la certeza científica, seguramente esta pandemia, que es devastadora y que ha puesto a la humanidad a pensarse de nuevo, es un evento menor dentro de la evolución del Universo. Es precisamente la conciencia y la existencia de estas dos perspectivas lo que me parece interesante. Por eso la imagen de la luna y las cifras del Covid tanto a nivel nacional como mundial, son del mismo día y hacen parte de la pieza”.

“Juan Fernando Herrán –dice Eugenio Viola– se reconecta a la densidad simbólica de la luna, que ha fascinado a lo largo de los siglos a numerosos artistas y científicos: desde Galileo a Copérnico, desde Guercino a Canaletto, desde Friedrich a Van Gogh y desde Warhol a Kapoor. Su obra manifiesta un sabor arcano y misterioso que me recuerda una famosa novela de Italo Calvino, 'La distancia de la luna' (1964), quizás una de las más atractivas de la literatura italiana contemporánea sobre los sueños y el amor: “Hubo un tiempo en que la luna estaba muy cerca de la Tierra […] en plenilunio noches claras como de día, pero con una luz color manteca, parecía que iba a aplastarnos”. Una visión idílica y romántica, dramáticamente contradicha por Herrán con las cifras de los contagios y lo fallecidos por Covid-19 en Colombia y en el mundo, a la fecha del ultimo plenilunio, el 2 agosto del 2020”.

