Una obra que analiza la crisis económica desatada por el covid- 19

Bernardo Ortiz es un artista del papel; su obra no es solamente un eterno dibujo que cambia de formatos y formas, sino que toma el papel como un elemento vivo; una criatura que envejece, muta, se arruga, flota, muere, se hace transparente o se convierte en el hogar de una colonia de hongos. “Hubo una obra que tardó 20 años en hacerse realidad”, recuerda.



Todavía era estudiante y para un proyecto en el Planetario le ayudó a otra artista a hacer un fotomontaje. El pago por su colaboración fue una resma de papel que –por su valor– creía que todavía no merecía ser tocado, “¡en esa época ni siquiera lo podía comprar!”, recuerda. No sabía qué hacer con él y fue aplazando su encuentro con su superficie. Nunca lo botó; pero cuando lo sacó de un cajón, 20 años después, se dio cuenta de que había una obra, lo pintó de blanco, hizo que conviviera con los hongos y la pieza se expuso en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.



La obra del artista plástico Bernardo Ortiz. Foto: Mambo

En los primeros días de pandemia, Ortiz mantuvo su rutina; no podía ir a su taller, pero siguió en su casa, “soy una persona solitaria”, dice. Luego –cuando la cuarentena bajó su intensidad– volvió a su taller y a su rutina: de Chapinero a Paloquemao en bicicleta. Y al papel. “Mi papá era arquitecto”, dice, “crecí rodeado de papel”. Estudió Arte en los Andes, pero antes de ser artista de tiempo completo ha hecho varios trabajos de diseño. Y de esa manera comenzó a pensar en la obra que hizo para EL TIEMPO y para el Mambo sobre el covid-19.



En algún momento, para celebrar sus 20 años, le encargaron un afiche sobre la Constitución del 91 para el Ministerio de Cultura. El afiche no tuvo mayor difusión, pero en la visión que empezó a construir, encajaba perfecto en lo que quería decir sobre la pandemia. “La Constitución, generalmente por motivos económicos, ha sufrido cambios en cada periodo presidencial”, dice, “por otro lado, hoy en día, el mundo lo vemos a través de los gráficos. La imagen fotográfica ya no nos dice la verdad. Para la mayoría, ‘la verdad’, ‘la realidad’ está en las cifras y en los gráficos. Copié la Constitución y marqué en diferentes los colores en donde ha sido alterada o modificada. Hoy, la crisis económica, como en los años 90, es la gran protagonista. Y el otro año será peor”.





“Ortiz, con una obra que podría incomodar, nos recuerda el papel socialmente comprometido que tienen el arte y el artista, que no teme resaltar las contradicciones y laceraciones que han atravesado –y siguen atravesando– a Colombia, adoptando lo que me gusta definir cómo un enfoque ‘arqueológico’ del presente (G. Agamben). Es decir, una investigación del pasado con una estrategia consciente: cuestionar radicalmente el presente”, comenta Eugenio Viola, curador jefe del

