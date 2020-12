Una obra que reflexiona sobre el mercado global de la pandemia

“El capitalismo salvaje –dice Alejandro Sánchez– se tambaleó unos instantes con el covid-19”. Hubo días –unos pocos– en los que quedó claro que era posible vivir sin consumir, sin comprar, sin tener que tener algo nuevo en nuestra casa o en nuestra piel. Y –sobre todo– hubo días en los que el intercambio de containers tuvo que frenarse. “El sistema se congeló. Hubo una oportunidad de parar”, dice.



Some economies, su serie más emblemática, explora la desmesura del mercado global. Sánchez descubrió la presencia omnipotente de los containers en la Boca, en Buenos Aires, mientras hacía su especialización en la Universidad Nacional de las Artes. Vio con otros ojos esas inmensas cajas de metal que –para él– se convirtieron en el mayor símbolo de intercambio comercial en el mundo. “En los contenedores –dice– es posible guardar un pedazo de un país y trasladarlo a otro, desde Costa Rica hasta la China”.



Sánchez se convirtió en un rastreador de barcos hundidos; “por lo general, cada vez que hay un siniestro de este tipo, los seguros se encargan del asunto. Las noticias de altamar no tienen trascendencia, entre otras cosas, porque no tienen jurisdicción”, sostiene. Sus historias, literalmente, solo salen a flote cuando una playa se llena con los restos de un naufragio: tenis, sandalias o bolsos de una marca de lujo y miles de peces y tortugas agonizando entre cordones.



Sánchez se ha encargado de hacer visible su figura rectangular desde diferentes obras. En 2017, en el programa Nuevos Nombres, instaló dos contenedores gigantes en un corredor del museo del Banco de la República. En la entrada del Movistar Arena hay, aparentemente, otro incrustado en el techo. Y esa es parte de su magia: la apariencia. Porque la obra de Sánchez es un total engaño al ojo.

El artista plástico Alejandro Sánchez. Foto: Cortesía del artista

Los containers no son de metal. Su óxido y sus logos son falsos. “Esencialmente soy pintor”, dice. El material que usa para construir sus containers no son láminas de acero, sino cold roll: las tejas de zinc con las que se hacen los techos de los barrios populares. Por eso puede cortarlos, pegarlos y ensamblarlos a su antojo.



Sánchez ha hecho otro tipo de esculturas, dibujos y pinturas en esa exploración. Y es imposible no ver la pieza sobre la pandemia que hizo para el Mambo y para EL TIEMPO (una foto de un barco cargado de containers) como un presagio. “El covid-19 también es un problema de la globalización”, dice.

“En los últimos años, Sánchez ha centrado su investigación artística en los vínculos entre globalización, economía y cultura, oscilando con desenvoltura entre la segunda y la tercera dimensión e indagando los tránsitos del mercado global. Una investigación que está cargada de significados ulteriores, ahora que estos mismos tránsitos están interrumpidos y fuertemente cuestionados, debido a la nueva normalidad”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.



La obra que publicamos se cierra con una acción: hay que rasgarla. Sánchez va a publicar un video en su cuenta de Instagram: @alejandrosanchezlab.

