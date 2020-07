La artista que captura la esencia de los personajes en su obra en lana

Un interés por los quehaceres tradicionales de las mujeres, sus oficios e intereses han marcado la obra de Diana Marcela Castañeda, una artista plástica nacida en el oriente antioqueño.





Egresada de la facultad de arte de la Universidad de Antioquia, Castañeda se ha dejado seducir por el tejido, las telas y las costuras, por “esos conocimientos que se transmiten al seno de los hogares”, cuenta.



(Lea también: Subastarán fotografías de las honras fúnebres de Frida Kahlo)

El Principito, uno de los favoritos y más queridos en la colección. Foto: Cortesía Nelson Cárdenas.

Su más reciente trabajo son figuras tejidas en crochet, que representan a distintos personajes de las artes, el cine o la literatura, como Gabriel García Márquez, El Principito, Van Gogh, Charles Chaplin, la Pantera Rosa o Frida Kahlo.



“Algunos son famosos, pero otros tienen una carga poética grande, por ejemplo, familiares que ya no están. Eso de estar tejidos es símbolo de estar atados, pueden ser inalcanzables, pero las personas los tienen ahí como un pedazo de recuerdo”, explica la artista.



(En otras noticias: De Yayoi Kusama a Murakami: un recorrido por el arte nipón)

Me gusta mucho la escultura, pero sencilla, no monumental, más cercana al juguete, por eso de ser niños, que sea algo poética y poco pretenciosa FACEBOOK

TWITTER

Castañeda hace referencia a un caso específico, en el que la familia de un poeta y sindicalista, que fue asesinado en 1988, le pidió hacer una figura en lana de su padre a partir de una fotografía. “Me dijeron que era un regalo para su hijo y eso me pareció una cosa hermosísima. Esas son las historias con las que más me puedo conectar”, comenta con un marcado acento paisa.



Nacida en La Ceja, en el seno de una típica familia antioqueña, Castañeda ha hecho obras de gran formato, pinturas textiles con retazos y otras en las que el bordado es el elemento principal. La lana tejida en crochet es innovadora en su carrera. “He estado muy interesada en el tema textil, pero me gusta cuando lo textil se vuelve tridimensional. Me gusta mucho la escultura, pero sencilla, no monumental, más cercana al juguete, por eso de ser niños, que sea algo poética y poco pretenciosa”, expone.



(También lea: Velázquez pintó 'Las Meninas' con cámara oscura)

La artista plástica antioqueña Diana Castañeda con parte de sus creaciones. Foto: Cortesía Nelson Cárdenas.

Docente de arte para niños pequeños y madre de una niña de 9 años, la artista reconoce que los más difícil de lograr es que el muñeco “tenga la esencia del personaje”.



“Que sería de Gabo sin su mariposa amarilla o de Van Gogh sin sus girasoles”, asegura.



Si está interesado en conocer más sobre la obra, puede visitar

@laalucinantefabrica en Instagram y en Facebook.

La versión de Gabo tejida en lana crochet. Foto: Cortesía Nelson Cárdenas.

Cultura

En Twitter: @CulturaET