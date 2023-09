En la noche de este jueves 21 de septiembre, el cuerpo de Fernando Botero, el gran artista de Colombia, quien falleció el pasado viernes en Mónaco, llegó a Bogotá.

Pasadas las 7:20 p.m., el vuelo de Air France, procedente de París, llegó al Aeropuerto El Dorado con los restos del antioqueño.



En próximos minutos lo recibirá el Ministro de Cultura, según confirmaron de la cartera.



De la familia de Botero, estará su hija Lina, quien llega en un vuelo desde España. Fernando, su hijo, ya está en Bogotá. Juan Carlos llega el domingo.



(Especial EL TIEMPO: El artista colombiano más grande de todos los tiempos).

Las honras fúnebres para despedir al maestro Fernando Botero



El cuerpo permanecerá por tres días en el Congreso de la República. Foto: EL TIEMPO

Cámara ardiente en el Congreso de la República



​El salón elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en donde se realice la cámara ardiente organizada por el Senado de la República y la Cámara de Representantes.



Este espacio estará abierto al público a partir de las 2:30 p.m. de este viernes hasta el próximo domingo a las 4:00 p.m.



Horarios de sábado y domingo: entre las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Aspectos a tener en cuenta para el ingreso al Capitolio Nacional:



1. El ingreso se dará por la entrada principal del Capitolio Nacional contiguo a la Plaza Bolívar.



2. La salida será por la puerta lateral del Elíptico, costado Patio Núñez,

carrera 7 con calle 9.



3. El tránsito por las instalaciones del Capitolio debe ser constante, siguiendo las indicaciones del personal policial en servicio, sin devolverse o ir en contravía del sentido de ingreso o tránsito.



4. No se pueden ingresar morrales o maletas.



5. No se podrá tomar fotos al interior del salón Elíptico del Capitolio

Nacional.



6. No se permite la entrada de menores de edad.



7. Guardar silencio al interior del Salón Elíptico conservando la solemnidad

del acto protocolario.



El Congreso de la República a través de la coordinación de seguridad de la Policía Nacional, guardará y aplicará el derecho de admisión, revisión y controles de seguridad necesarios para el acceso al público al interior del Capitolio Nacional.



(Así fueron las últimas horas de Fernando Botero, el gran símbolo del arte colombiano).

Eucaristía en la Catedral Primada de Colombia

Foto: Néstor Gómez - CEET

La ceremonia religiosa tendrá un carácter público y será transmitida a través de la señal abierta de RTVC. Será presidida por el monseñor Luis José Rueda Aparicio arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, y en ella participará el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.



La familia del maestro Botero, el presidente de la República, Gustavo Petro, y su familia, los miembros del gabinete ministerial, los jueces de altas cortes, congresistas, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López y el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, serán algunos de los invitados.



Fecha: lunes 25 de septiembre de 2023

Hora: 11:00 a.m. – 12:00 m.

Abierta al público con límite de aforo.

Ceremonia e intervención musical en el Museo Botero

Museo Botero. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

El Museo Botero del Banco de la República preparó una ceremonia e intervención musical en el recinto que alberga las 208 obras que el maestro donó de su propia autoría y de su colección privada de artistas internacionales.



La ceremonia contempla un saludo protocolario, la participación de un coro, palabras de instituciones y de familiares del Maestro y la intervención musical de un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Colombia, bajo la dirección de Yeruham Scharowsky y el concertino principal Leonidas Cáceres.



Posteriormente, se abrirán las puertas al público para que los visitantes puedan darle su último adiós al Maestro Botero en este recinto de las artes y la cultura que él inspiró.



Fecha: lunes 25 de septiembre de 2023

Hora: 1:00 p.m. – 5:00 p.m.



Abierto al público con límite de aforo.

Cámara ardiente en el Museo de Antioquia

Homenaje a Fernando Botero en el Museo de Antioquia ubicado en la Plaza Botero Foto: María Alejandra Rodríguez / EL TIEMPO

A partir del próximo lunes en la noche, los restos mortales del maestro Fernando Botero estarán en Medellín. Por eso desde el Museo de Antioquia preparan una cámara ardiente en honor al artista.



Fechas: 26 – 27 de septiembre de 2023

Horario: entre las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. (martes) y entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. (miércoles).

Ceremonia organizada por la Catedral Metropolitana de

Medellín

Catedral Metropolitana de Medellín. Foto: Alejandro Mercado

Fecha: 28 de septiembre de 2023

Horario: 3:00 p.m.



Al finalizar estos homenajes, el cuerpo del maestro y su féretro serán revisados para su posterior cremación y traslado a Italia, en donde reposarán sus restos.

Homenajes a Fernando Botero

Continúan los homenajes a Fernando Botero El escritor español Fernando Arrabal le dedicó unas últimas palabras al artista colombiano. Foto:

*Con información de la Oficina de Prensa.