Un paro cardiorrespiratorio, la causa de muerte de 'Misi'

Este viernes en la noche María Isabel Murillo, a quien los colombianos conocían más como 'Misi', murió a los 61 años en el Teatro Colsubsidio de Bogotá. Según algunos presentes, pasadas las 10:15 de la noche, Murillo se desplomó en el escenario, cuando les agradecía al público y a su compañía musical por el éxito del estreno de la obra '30 años de Navidad'.



Todo fue un caos. Mientras sus compañeros corrían para auxiliarla, varios de los niños que fueron parte de la obra rompieron en llanto. La artista no se movía a pesar de los intentos por reanimarla. Según las fuente consultadas por EL TIEMPO, pasaron entre 30 y 40 minutos antes de que Murillo fuera conducida en un vehículo particular al Hospital Méderi, que es la más cercana al teatro.

Recientemente el Hospital Méderi informó en un comunicado que la artista ingresó a sus instalaciones sin signos vitales.



"El Hospital Universitario Mayor Méderi se permite informar a la opinión pública que la señora María Isabel Murillo Samper, -Misi-, ingresó con paro cardiorespiratorio y sin signos vitales a los servicios de Urgencias del Hospital a las 22:00 horas del viernes 23 de noviembre", explica el comunicado.

En el documento, el hospital aclara que Murillo fue atendida por el equipo médico de reanimación, el cual, asegura, realizó los procediminetos pertinentes, pero no obtuvo respuesta.



"Lamentablemente la paciente falleció a las 22:30 horas a causa de un Infarto Agudo de Miocardio", concluye el comunicado.



Por su parte, Misi Producciones, en una publicación en su cuenta de Instagram, lamentó la muerte de la artista y aseguró que pronto se compartirá información sobre una despedida que se ofrecerá en su honor.



De igual forma, la compañía de teatro confirmó que tanto la temporada de '30 años de Navidad' como las actividades de Misi Escuela de Teatro Musical no se detendrán.



Misi era considerada la productora musical más importante del país y la gran pionera del teatro musical en Colombia. Sus producciones de fin de año son de los más tradicionales entre el público nacional e incluso llevó en 2012 la obra 'La más grande historia jamás cantada' a Broadway.

En su última entrevista con EL TIEMPO, Murillo se refirió al proceso de reconciliación que vive el país. "Yo creo que mientras todos los colombianos y los seres humanos no entendamos que el cambio está en cada uno de nosotros y en la suma de todos unidos, no habrá un real cambio. Mientras haya un culpable y uno a quien señalar no lograremos confluir hacia la unidad", dijo en referencia al mensaje de su obra 'Ella es Colombia'.



